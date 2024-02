Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic lunedì 29 gennaio e dopo tre giorni non sono state date notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute. Kensington Palace mantiene il più stretto riserbo e lei vive blindata nell’Adelaide Cottage.

Kate Middleton blindata in casa

Dopo 14 giorni di ricovero per un’operazione all’addome di cui ancora non si conoscono le ragioni, Kate Middleton è tornata a casa e ha potuto riabbracciare i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. I bimbi non erano andati in clinica a trovare la mamma, ma sono rimasti in contatto con lei per le due settimane di degenza in ospedale tramite video-chat.

William è sempre accanto alla moglie. Al momento non ha ancora ripreso gli impegni di lavoro, ma presto dovrebbe tornare in pubblico. Stando a fonti vicine alla coppia, i Principi si stanno organizzando per non stravolgere la quotidianità dei bambini e per rassicurarli che tutto sta procedendo per il meglio. Pare che Carole Middleton, mamma di Kate, sia stata coinvolta nella gestione dei nipotini. La nonna è per i piccoli una presenza affettiva rassicurante e per la Principessa del Galles una compagnia indispensabile in questo momento così delicato.

Kate vive blindata nell’Adelaide Cottage, la casa in cui vive dall’estate del 2022 insieme a William e ai figli, e che si trova nella proprietà del Castello di Windsor. Pare che il servizio di sorveglianza sia stato aumentato, d’altro canto – ed è la prima volta – Lady Middleton non è comparsa in pubblico al momento delle dimissioni dall’ospedale. Nessuno è riuscito a fotografarla nemmeno durante il trasferimento in auto da Londra a Windsor. E probabilmente fino a Pasqua non si farà vedere.

La casa di William e Kate per altro gode di un’ottima protezione naturale, poiché si trova nella tenuta Windsor Home Park nel Berkshire, non lontano dal Castello di Windsor, quindi è ben nascosta, ma soprattutto è sorvegliata 24 ore su 24 dalle guardie, è dotata di telecamere di sicurezza e in più per potervi accedere bisogna oltrepassare ben sette ingressi, ovviamente tutti monitorati dal personale addetto alla sicurezza. Dunque, l’Adelaide Cottage è un piccolo rifugio impenetrabile.

Kate Middleton, ridotto il personale

A proposito di privacy, l’Adelaide Cottage avrebbe un altro vantaggio. Essendo molto piccolo, dispone di sole quattro camere da letto, non può ospitare tutto il personale che lavora solitamente per William e Kate, circa 50 collaboratori. Dunque, è davvero accessibile a pochi in modo permanente, probabilmente solo ai segretari personali della coppia, come Natasha Archer, l’assistente della Principessa del Galles.

