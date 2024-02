Dopo quasi un mese dall'operazione di Kate Middleton, William ha rivelato alcuni dettagli della malattia della moglie e ha ringraziato tutti per l'affetto dimostrato

William per la prima volta ha rivelato alcuni particolari del ricovero di Kate Middleton. La Principessa del Galles è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio alla London Clinic e dopo 15 giorni è uscita dall’ospedale per fare rientro a casa, all’Adelaide Cottage, nei pressi del Castello di Windsor.

William, dettagli sulle condizioni di Kate Middleton

Malgrado sia passato quasi un mese dall’intervento si conosce davvero poco sull’accaduto. Non si sanno i motivi che hanno richiesto un’operazione chirurgica, non si sa nemmeno esattamente cosa abbia avuto Kate Middleton e quanto gravi siano state le sue condizioni. Kensington Palace si è limitato a comunicare che l’intervento è andato bene e che la Principessa rispondeva alle cure positivamente. Adesso l’unica certezza che abbiamo è che resterà convalescente fino a dopo Pasqua.

Nel frattempo hanno diagnosticato un cancro a Re Carlo, Harry è tornato a Londra per vedere il padre, ma non ha incontrato né William né Kate, anzi è ripartito 24 ore dopo e William è rientrato al lavoro, sostituendo in parte il Sovrano.

Proprio in occasione della cerimonia delle investiture, consegnando le onorificenze, ha rivelato alcuni dettagli della degenza di sua moglie: “Catherine aveva due infermiere filippine che si prendevano cura di lei ed erano straordinarie e gentili” e a tutte le persone, compreso Tom Cruise, che chiedevano della salute di Kate e di Re Carlo, William ha porto i suoi ringraziamenti affermando di aver molto apprezzato il sostegno di tutti.

“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziarvi, anche per i gentili messaggi di sostegno a Kate e a mio padre. Significa molto per noi“: ha dichiarato William durante il discorso tenuto a un gala benefico il 7 febbraio.

Kate Middleton, come trascorre le sue giornate all’Adelaide Cottage

Intanto, Kate prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage dove naturalmente ci sono i suoi figli, George, Charlotte e Louis. È probabile che cercherà per quanto le forze glielo permettano di seguirli nei compiti e nelle loro attività quotidiane. Lady Middleton può comunque contare sull’aiuto di tate professioniste che si occupano di portare e andare a prendere a scuola i bambini e sui suoi genitori, Carole e Michael Middleton.

George, Charlotte e Louis pare abbiano accolto la madre dal suo ritorno dall’ospedale con una grande festa, hanno cucinato per lei dolcetti e le hanno fatto biglietti e disegni. George sembra che le abbia suonato qualcosa con la sua chitarra elettrica, sta infatti prendendo lezione.

