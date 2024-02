Kate Middleton resta confinata all’Adelaide Cottage dove sta proseguendo la sua convalescenza dopo l’operazione all’addome subita lo scorso 16 gennaio. Kensington Palace non rilascia nuovi bollettini medici e intanto William ha ripreso il lavoro, lasciando la moglie a casa da sola coi figli. Ovviamente aiutata da una squadra di tate e infermiere. Oltre al supporto di Carole Middleton, la mamma della Principessa del Galles. Mentre Harry è già tornato a Los Angeles.

William, niente nuovi incari per stare con Kate Middleton

William ha sostituito Carlo nella cerimonia delle investiture dove è apparso sereno e sorridente e poi si è recato al gala della London Air Ambulance a Londra per una raccolta fondi benefica dove ha celebrato suo padre che si sta curando per un cancro. Ovviamente al gala era solo, perché sua moglie Kate Middleton è a casa malata. Però il Principe del Galles non vorrebbe assumersi troppi nuovi incarichi, perché il suo obiettivo principale è proprio la sua dolce metà.

Come è noto, la Principessa del Galles ha subito un’operazione piuttosto grave e necessita di parecchi mesi per riprendersi del tutto. Sono persino circolate voci che dopo l’intervento sia stato necessario intubarla, ma il Palazzo non ha detto nulla in proposito.

In ogni caso, se William fa la parte del bravo figliolo e del bravo maritino che pesa solo alla moglie, dall’altra parte circolano voci inquietanti su un possibile ritorno alla carica di Rose Hanbury, quella che un tempo si dice sia stata la sua amante.

Harry lascia Londra senza vedere William e Kate

Nel frattempo Harry ha lasciato Londra dove è rimasto per sole 24 ore. È arrivato nella capitale britannica il 6 febbraio e ha ripreso un volo per Los Angeles il 7. Molte ore di viaggio per trascorrere solo 45 minuti con suo padre Carlo. E basta. Non ha incontrato nessun altro membro della Famiglia Reale e pare abbia dormito in hotel. Insomma, nessuno dei suoi parenti lo ha ospitato o gli ha permesso di dormire in casa propria. Nemmeno suo padre e Camilla che dopo il colloquio sono andati a Sandringham.

Di certo, Harry non ha incontrato William che con la scusa degli impegni di lavoro ha evitato di vederlo e nemmeno Kate, blindata all’Adelaide Cottage. Chi sperava in una riconciliazione tra i due fratelli, è rimasto deluso, ma pare ci sia dietro lo zampino di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex non solo non ha accompagnato Harry a Londra, ma sembra non fosse contenta che il marito si ricongiungesse con suo padre, nemmeno in una circostanza così difficile.

Fonte: Getty Images

William e Harry non si parlano da un anno e Kate è stata coinvolta nella loro faida. Duque, non potrebbe intervenire per mettere pace tra loro. L’unico che potrebbe influire sul loro rapporto è Mark Dyer, ex ufficiale delle guardie gallesi ed ex scudiero del Re, che fu mentore dei due fratelli. Pare che Dyer abbia mantenuto i contatti sia con William che con Harry. Sarebbe quindi lui l’uomo che potrebbe fare da tramite su entrambi.

In aggiornamento