Kate Middleton prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage, dopo l’intervento all’addome dello scorso 16 gennaio. La Principessa del Galles pare rispondere bene alle cure, anche se la situazione resta delicata. Per la prima volta dalla notizia del ricovero, la sua malattia non fa più notizia. Ora la preoccupazione dei britannici è rivolta a Carlo. In ogni caso, Kate resta blindata a casa e nemmeno Harry potrà vederla.

Kate Middleton convalescente, William torna al lavoro

Kate Middleton dunque prosegue la ripresa a casa, all’Adelaide Cottage che è una sorta di bunker, precluso a tutti, eccetto la sua famiglia e i membri più stretti del suo staff. Anche se Kensington Palace non ha rilasciato nuovi comunicati sulle sue condizioni di salute, sembra ci sia un timido miglioramento, dopo le notizie allarmanti del coma indotto, per altro mai confermate.

Che le cose stiano andando meglio, c’è il fatto che William torna al lavoro. Da questa settimana riprende infatti gli impegni in agenda. Il Principe in parte è stato costretto anche dalla situazione di suo padre Carlo. Infatti, al Re è stato diagnosticato un cancro, ma stando al Palazzo è curabile. Il Sovrano è molto positivo e le prime foto che gli sono state scattate dopo che la notizia della malattia è stata resa pubblica, lo mostrano sorridente e tranquillo. Lo stesso si può dire di Camilla.

Harry a Londra: niente incontro con William e Kate Middleton

Intanto, Harry è arrivato a Londra dopo che suo padre Carlo lo ha chiamato per avvisarlo della malattia. I due si sono incontrati a Clarence House e il Re è apparso di buon umore subito dopo la chiacchierata con il figlio. Ma a quanto si apprende il Duca del Sussex non vedrà suo fratello William e men che meno Kate Middleton, chiusa in casa.

Il primogenito di Carlo e Diana ha altro a cui pensare. Deve sostituire il padre nei suoi doveri con la Corona, aiutare la moglie convalescente e gestire i tre figli piccoli. Dunque, tempo per Harry non ne ha e pare che questo lo sollevi dall’imbarazzo di dover declinare richieste di incontri.

Effettivamente l’agenda di Will è molto fitta. Solo mercoledì 7 febbraio deve presenziare a un’investitura al Castello di Windsor e poi a un gala per la London Air Ambulance. Ma fonti vicina e Palazzo assicurano che se ci fosse del tempo, non è da escludere che i due fratelli si vedano. L’incontro pare sia caldeggiato da Harry, come spiega un insider. “Il motivo principale del viaggio del Duca nel Regno Unito è stare accanto a suo padre. Se si fosse presentata l’opportunità di vedere il Principe di Galles, il Duca l’avrebbe accettata volentieri”.

In aggiornamento