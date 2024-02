Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, dopo essere stata dimessa dall’ospedale in cui ha subito un intervento addominale, sta proseguendo la sua (lunga) convalescenza nel Norfolk, ad Anmer Hall, insieme a Re Carlo. Atteso però un suo ritorno alle comodità dell’Adelaide Cottage. Il motivo: i bambini dovrebbero ritornare a scuola, e lei li seguirà per star loro vicina. William parteciperà ai Bafta, gli Oscar inglesi, da solo: Kate non è pronta a eventi di questa portata e a rappresentarla ci sarà il marito. Intanto, da oltreoceano, arrivano barlumi di volontà di rappacificazione da Meghan Markle.

Meghan Markle, il messaggio per riavvicinarsi a Kate Quella che sembra essere un’importante novità per la famiglia reale è il clima di riconciliazione con Harry e Meghan. Niente di certo, ma sembra che dopo la telefonata di Harry al padre per il compleanno e dopo gli auguri di pronta guarigione a Kate da parte dei Sussex, ora Meghen Markle avrebbe fatto un gesto di riconciliazione verso la cognata, Kate Middleeton. Notizia fresca è anche quella di un ritorno di Harry a Londra con i figli.

Il rapporto tra Kate e Meghan è stato sicuramente complicato, oltre che chiacchierassimo, ma è anche vero che è nei momenti difficili che le famiglie trovano un modo per saldare i rapporti. “Meghan Markle ha contattato Kate e Carlo”, ha detto una fonte a US Weekly. “Quindi si stanno facendo dei passi per la riconciliazione. Possono usarlo come punto di partenza”, ha aggiunto la fonte, “l’opinione generale è che la vita sia troppo breve e c’è speranza che questo porti a riparare la frattura”.

Kate Middleton rinuncia ai Bafta I Basta a Londra rappresentano uno degli eventi più glamour dell’anno. Kate non potrà accompagnarlo, con grande delusione di tutti, perché era l’occasione per vedere indossare abiti da sera favolosi. D’altro canto, il Principe del Galles non poteva non andare all’evento, anche se senza sua moglie. E poi ha già presenziato a due appuntamenti di Corte, dunque, non c’erano motivi per rinunciare ai Bafta. Tra l’altro la sua partecipazione lancia un messaggio positivo ai sudditi, come dire che piano piano tutto sta tornando nella norma. Dal 2010 William ricopre il ruolo di presidente onorario dei Bafta, dunque la sua presenza è attesa e necessaria. Per quanto l’erede al trono abbia sospeso la propria agenda istituzionale per restare al fianco della moglie, ancora convalescente, non perderà questa serata speciale. Grande attesa per quello che sarà il suo discorso. Facile pensare a un riferimento tanto a sua moglie quanto a suo padre. I Reali britannici stanno infatti vivendo un momento a dir poco delicato, con Re Carlo affetto da cancro. Parlare ai propri sudditi, e al mondo intero, sarà un buon modo per controllare la narrativa e rassicurare tutti. Un discorso di certo utile, considerando come già serpeggino voci di un’abdicazione in programma.

In aggiornamento