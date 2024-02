Kate Middleton dovrebbe tornare all'Adelaide Cottage domenica, ma non presenzierà ai Bafta con grande delusione per tutti. William andrà da solo

Kate Middleton prosegue la sua convalescenza nel Norfolk, ad Anmer Hall, anche se ci si aspetta che il suo ritorno all’Adelaide Cottage avverrà entro domenica, perché i bambini dovrebbero ritornare a scuola. Inoltre, domenica sera William parteciperà a un importante evento, i Bafta, gli Oscar inglesi. Ma quest’anno sarà da solo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, Carlo malato la protegge

Kate Middleton prosegue le cure sotto il più stretto riserbo. Nessuno l’ha più vista da Natale, le notizie che la riguardano sono contingentate e anche quel poco che è trapelato è decisamente fumoso. Per questo si sono generati molti dubbi e sospetti sulle sue reali condizione di salute, tra cui il fatto che dopo l’intervento all’addome la Principessa del Galles sia stata intubata e le sia stato indotto il coma.

La situazione di Kate è stata gestita molto diversamente da Palazzo rispetto a Re Carlo che invece ha scelto la strategia della trasparenza. Il Sovrano ha voluto informare i cittadini sul tumore che lo ha colpito e continua a mostrarsi in pubblico, sebbene non partecipi a nessun impegno di Corte, tranne quelli istituzionali all’interno della propria residenza, come l’incontro settimanale col Primo Ministro.

Un doppio modo di comunicare la malattia che però stando agli esperti è anche il frutto di un piano ben studiato da parte di Sua Maestà per proteggere la Principessa del Galles dalla pressione dei media. Probabilmente era una strategia definita per il problema alla prostata, ma che è stata adottata anche in seguito quando è stato scoperto il cancro a seguito proprio di quell’intervento.

Kate Middleton torna a Windsor

Intanto, il ritorno di Kate a Windsor è previsto per domenica, perché i bambini George, Charlotte e Louis l’indomani hanno scuola. Per loro la pacchia in campagna sta finendo e mamma Middleton dovrebbe accompagnarli all’Adelaide Cottage per seguirli nella quotidianità, almeno quanto le forze glielo permetteranno.

Kate Middleton rinuncia ai Bafta

Ma tra l’altro domenica sera William sarà impegnato in uno degli eventi glamour dell’anno, i Bafta a Londra. Per la prima volta sarà da solo, Kate non potrà accompagnarlo, con grande delusione di tutti, perché era l’occasione per vedere indossare abiti da sera favolosi.

D’altro canto, il Principe del Galles non poteva non andare all’evento, anche se senza sua moglie. E poi ha già presenziato a due appuntamenti di Corte, dunque, non c’erano motivi per rinunciare ai Bafta. Tra l’altro la sua partecipazione lancia un messaggio positivo ai sudditi, come dire che piano piano tutto sta tornando nella norma.