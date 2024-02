Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton si sta riprendendo dall’operazione addominale che l’ha interessata alcune settimane fa. Uscita dalla clinica ora si deve dedicare al riposo e all’affetto della famiglia. La Principessa ha appena passato alcuni giorni della sua (lunga) convalescenza nel Norfolk, ad Anmer Hall, insieme a Re Carlo, in cura contro il cancro. William, che le è stato accanto il più possibile, cercando di liberare anche la propria agenda lavorativa, ha partecipato ai BAFTA da solo: Kate non è pronta a eventi di questa portata e a rappresentarla ci sarà il marito. Intanto, da oltreoceano, sembra che Meghan Markle e Harry vogliano riavvicinarsi alla Famiglia Reale.

BAFTA, Kate assente: William va senza di lei

I BAFTA sono gli equivalenti degli Oscar per gli inglese e, da sempre, Kate e William partecipano insieme alla cerimonia di premiazione. Kate Middleton è stata però costretta all’assenza dai suoi problemi di saluti, lasciando William da solo alla cerimonia. Il Principe William, presente alla cerimonia, ha risposto alle parole di Elaine Bedell, ceo del Southbank centre: “Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest’anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa”.

William, che è il presidente dei BAFTA ed è arrivato da solo alla cerimonia di premiazione di domenica sera, ha detto ai dirigenti dei BAFTA che Kate era dispiaciuta di non essere presente, dicendo: “Adora i BAFTA”. “Ho fatto meno cose che abbia mai fatto prima, con mia moglie è stato un po’ – speriamo di recuperare”, ha detto a Elaine Bedell, amministratore delegato del centro di Southbank, scusandosi anche per il suo “ultimo “minuto” decisione di partecipare. “Farò la mia lista stasera”, ha aggiunto.

Con la cattiva salute di sua moglie e la recente diagnosi di cancro di Re Carlo, la partecipazione di William ai BAFTA era incerta e annunciata solo da Kensington Palace venerdì.

La paura di William su Harry e Meghan

L’ipotesi di un ritorno a Corte di Meghan Markle e il Principe Harry – almeno per ora – è da escludersi. Secondo una fonte vicina al Principe William, infatti, quest’ultimo avrebbe espresso grossi dubbi sull’affidabilità del Duca e della Duchessa di Sussex. “Tutto ciò che si dicono William e il Re è assolutamente privato ma è assolutamente chiaro che il Principe non avrebbe mai permesso a Harry di tornare, perché non lo ritiene degno di fiducia, e così nemmeno Meghan”. L’erede al Trono non ha la minima intenzione di concedere a Harry un ritorno ai doveri Reali, neppure temporaneamente. “Se qualcuno assumerà più incarichi sarà William e questo non è nemmeno all’ordine del giorno per ora. Il suo obiettivo è la salute di suo padre, la sua famiglia e ciò che è meglio per la Monarchia”, ha specificato la fonte.

In aggiornamento