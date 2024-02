Kate Middleton prosegue la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico all’addome che ha subito lo scorso 19 gennaio. La Principessa del Galles è stata costretta a lasciare solo William ai Bafta. Sulla separazione momentanea della coppia è intervenuto persino Re Carlo che ha dato preziosi consigli al figlio.

Kate Middleton, il consiglio di Carlo a William

È la prima volta dunque che accade che Kate Middleton non compaia ai Bafta con William e la sua mancanza si è sentita molto. Dal canto suo, il Principe ha dato il meglio di sé parlando teneramente della moglie. Ma non è stata la stessa cosa senza la Principessa del Galles che al gala ha sempre sfoggiato abiti meravigliosi, entrando in competizione, e spesso vincendola, con le star del cinema.

La separazione momentanea di Kate e William non ha lasciato indifferente nemmeno Carlo. Come è noto, il Re sta lottando contro un tumore. La malattia lo terrà lontano per diversi mesi dalla vita pubblica e molti dei suoi impegni sono stati affidati a William che quindi si è visto sovraccaricato di lavoro in un momento difficile anche per lui. Infatti, il Principe del Galles, non solo è preoccupato per la salute di sua moglie, ma deve seguire molto di più anche i tre figli, proprio perché Kate ha bisogno di riposo e tranquillità per riprendersi dall’intervento.

Nonostante le difficoltà che sta vivendo la Monarchia, Carlo ha dato il permesso a suo figlio di stare più vicino a Lady Middleton, anteponendo così i problemi di famiglia alla Corona. Probabilmente sotto Elisabetta II questo non sarebbe mai accaduto. Però, Carlo ha deciso di dare un’altra impronta al suo regno, come racconta anche l’esperta in questioni reali, Ingrid Seward.

“Carlo ha sempre messo il dovere al primo posto perché questo è ciò che faceva sua madre. Ed è quello che Diana ha deciso di non fare. Penso che Carlo abbia incoraggiato William a trascorrere più tempo con la famiglia e gli abbia anche detto: ‘Non voglio che tu assuma alcun incarico reale finché non sarà assolutamente necessario'”.

Carlo, preoccupato per William

Stando alla Seward, il Re avrebbe dato da sempre questo consiglio a Will, incoraggiandolo a pensare a sé, ai suoi cari, persino a divertirsi fino a che il dovere glielo ha reso possibile. “Carlo gli ha sempre detto: ‘Non sei obbligato a farlo, stai con la tua giovane famiglia. Divertiti finché puoi. Hai anni, anni e anni di doveri reali da svolgere'”.

Stando all’esperta, Carlo non vuole che William ripeta i suoi stessi errori di gioventù, quando i doveri della Corona lo hanno allontanato dalla famiglia, da sua moglie, ma soprattutto dai suoi due figli. Le conseguenze oggi le conosciamo tutti, specialmente con Harry.