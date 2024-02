Kate Middleton in convalescenza ha visitato una scuola esclusiva da 47mila sterline l'anno per George. Mentre William è in missione contro la guerra

Anche se Kate Middleton è convalescente, si sta occupando delle questioni familiari più stringenti, come l’educazione dei figli, in particolare di George, mentre William è sempre più impegnato con la Corona. Il Principe del Galles è in missione per contrastare l’antisemitismo e ha lanciato un appello affinché cessino i combattimenti nella striscia di Gaza.

Kate Middleton e la nuova scuola di George

Kate Middleton non si mostra in pubblico da Natale. L’operazione all’addome che ha subito lo scorso 16 gennaio la terrà lontana da impegni di lavoro ed eventi almeno fino a dopo Pasqua. Sulle sue condizioni di salute si sa poco, anzi nello specifico non si sa nulla, se non che l’intervento chirurgico è andato bene, anche grazie all’assistenza di due infermiere filippine, e che la convalescenza prosegue tranquillamente, tanto che la Principessa del Galles ha potuto lasciare Londra e trasferirsi nel Norfolk, ad Anmer Hall, per trascorrere alcuni giorni in campagna mentre i figli erano in vacanza.

Anche se non totalmente ristabilita, Kate segue l’educazione dei figli in prima persona. In particolare, questo è un anno importante per George, il primogenito che il prossimo luglio compirà 11 anni. Così, lei e William stanno scegliendo la prossima scuola per il Principino. La coppia sta prendendo in considerazione un istituto ad Oxford, dopo che è tramontata l’idea di iscriverlo a Eton.

Si tratterebbe della St Edward’s School, conosciuta anche come “Teddies”. La prestigiosa scuola, che vanta ex alunni famosi, ha una retta annuale da 47mila sterline e offre corsi di sceneggiatura e di apicultura. L’istituto accoglie studenti tra i 13 e i 18 anni ed è anche un collegio.

Pare che Kate e William l’abbiano visitata. Un personaggio eminente della St Edward ha infatti rivelato al reporter Richard Eden che i Principi del Galles “sono andati a dare un’occhiata”. Ma non hanno ancora preso una decisione definitiva. Sicuramente hanno scartato Eton e il Marlborough College. Resta invece ancora in lizza la Oundle School nel nord del Northamptonshire.

William in missione, la sua preoccupazione più grande

Intanto William è in missione contro l’antisemitismo che sta dilagando a causa del conflitto in Medio Oriente. Il Principe del Galles ha visitato la sede della Croce Rossa nel centro di Londra, per parlare con coloro che forniscono aiuti umanitari e che sono stati sul campo di battaglia. È stato informato sulle operazioni compiute dall’associazione a Gaza.

William ha dichiarato di sentirsi “profondamente preoccupato” per il “costo umano” della guerra, tornando su quanto sostenuto in precedenza all’indomani dello scoppio del conflitto, quando lui e Kate Middleton si associarono nella condanna all’attacco di Hamas, lanciando l’appello per un immediato cessate il fuoco.