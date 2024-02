Kate Middleton dimessa: le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è trasferita nel Norfolk, nella sua amata casa di Anmer Hall, lo scorso weekend. È la prima volta dopo quasi un mese che esce di fatto di casa. L’ultima volta è stata il 16 gennaio quando è entrata nella London Clinc per farsi operare all’addome.

Kate Middleton, perché ha scelto il Norfolk

La convalescenza di Kate Middleton dunque prosegue nel migliore dei modi, se la Principessa del Galles si è potuta permettere di uscire dall’Adelaide Cottage, la sua residenza ufficiale a Windsor. Ha infatti potuto fare un viaggio per raggiungere la casa di campagna nel Norfolk, un luogo che ama particolarmente. Infatti, qui ha vissuto il primo periodo da sposata e qui è rimasta durante il primo congedo di maternità.

Sempre ad Anmer Hall Kate e William coi loro figli hanno vissuto in lockdown, infatti la casa è circondata da un ampio parco dove George, Charlotte e Louis hanno potuto giocare all’aria aperta, senza pericolo di contagi. E in tempi normali e più recenti è sempre qui che la Principessa del Galles ama trascorrere i suoi weekend, quando non è impegnata in eventi di Corte. Anmer Hall è il luogo dove organizzare le feste di compleanno e dove trascorre la maggior parte delle vacanze di Natale ed estive.

Dunque, si può dire che è il suo luogo del cuore e non è un caso che appena le forze glielo hanno permesso ha deciso di tornarvi. Non è chiaro se la Principessa si stabilirà in modo permanente in questi mesi ad Anmer Hall, anche se sembra improbabile. Infatti la scuola dei figli è vicina al Castello di Windsor ed è piuttosto impensabile che Kate si separi da loro e soprattutto lasci William da solo alle prese coi bambini e con gli impegni di Corte sempre più numerosi, poiché deve sostituire Carlo, malato di tumore e in congedo per seguire le terapie.

Kate Middleton sta meglio

Comunque, il breve viaggio nel Norfolk è un evidente segnale che la Principessa del Galles si stia riprendendo bene dopo l’operazione all’addome di cui ancora non si conoscono le motivazioni. In effetti che tutto procede come deve è confermato anche da una fonte vicina a Kate che ha rivelato che “La Principessa sta meglio“.

Un sollievo anche per William. Il Principe ha voluto ringraziare pubblicamente sia il personale infermieristico che ha assistito la moglie sia i sudditi che l’hanno circondata d’affetto coi loro messaggi di pronta guarigione. Per il Principe del Galles è un periodo molto duro. Oltre ad affrontare l’intervento di Kate, deve fare i conti con il tumore di suo padre e sostituirlo all’occorrenza.