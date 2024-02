Kate Middleton sta meglio, questo è quanto è trapelato sulle condizioni di salute della Principessa del Galles dopo l’intervento all’addome subito lo scorso 16 gennaio. È da Natale che non si mostra in pubblico, ma nonostante il mistero che la circonda ci sono prove che le cose stanno migliorando e che la convalescenza prosegue senza intoppi. Intanto, dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle sembra farle il verso e si fa fotografare in cucina alle prese coi fornelli per la sua fondazione Archewell.

Kate Middleton, dettagli sulla convalescenza

Che Kate Middleton sta migliorando, lo dimostra il fatto che ha lasciato lo scorso weekend l’Adelaide Cottage per andare ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk. Poi William è sempre più impegnato con gli affari di Corte, assumendo anche parte dei compiti di suo padre Carlo.

Altro dettaglio che prova che Kate sta meglio è la vacanza di sua sorella Pippa Middleton. Quest’ultima infatti si sta godendo un po’ di mare e di caldo a St Barts con il marito e i figli. Dunque, se se ne è andata ai Caraibi, è evidente che la salute della Principessa del Galles non preoccupa più di tanto. Presto ci aspettiamo che Lady Middleton si mostri magari in qualche video in occasione di qualche evento legato ai progetti benefici che supporta, in particolare lo Shaping Us, sulla prima infanzia.

Meghan Markle la imita

Mentre Kate convalescente resta comunque isolata nella sua casa, Meghan Markle ne approfitta per prendersi la ribalta. Dopo il forfait al Super Bowl dove lei e Harry hanno fatto una pessima figura, la Duchessa del Sussex si è mostrata alle prese con pentole e fornelli per promuovere la sua fondazione Archewell.

Proprio come la Principessa del Galles, Meghan ha indossato il grembiule per “una serata di cucina e racconti” alla Southern California nell’ambito del Welcome Project. Le foto di Lady Markle mentre cucina indossando un top sbracciato in cachemire nero di J Crew da 98 dollari, ma non rinuncia ai bracciali di Cartier e ad anelli di grande valore. Lei sorride intenta a preparare un piatto afghano, i capelli raccolti nel suo iconico messy bun.

L’uscita di Meghan è una vera e propria novità. Era da tempo che non si prestava a eventi benefici di questo tipo, che sono ispirati al lavoro svolto mentre era membro senior della Monarchia britannica. Sembra questo evento quasi una risposta a Kate che in questo momento non può presenziare ai progetti da lei seguiti.