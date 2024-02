Operata all’addome lo scorso 16 gennaio, la principessa Kate Middleton ha mantenuto il massimo riserbo sulle proprie condizioni. Ignote le cause dell’intervento, così come dalla Casa Reale non è stata diffusa alcuna informazione specifica sulla salute della moglie dell’erede al trono. Ma dalla stampa trapelano ogni giorno nuove informazioni e, quel che sembra certo, è che Kate sta meglio. Al punto che la sorella ha scelto di concedersi una vacanza al mare con la famiglia.

Kate Middleton, convalescenza in campagna

Dimessa a fine gennaio, la principessa Kate Middleton ha trascorso qualche giorno a casa, per riprendere le forze dopo l’intervento. Riposatasi e avvolta dall’affetto del marito William – oberato dagli impegni a corte a causa della malattia del padre – e dei figlioletti George, Charlotte e Louise, la principessa ha scelto di trasfersi nella tenuta di campagna di Anmer Hall. “Non vedeva l’ora di cambiare aria e di godersi i bambini e il marito mentre giocano all’aria aperta” ha raccontato, in esclusiva, un’amica di Kate al Daily Mail, confermando che “Kate sta meglio, è in ripresa”.

Pippa Middleton in vacanza al mare

A rassicurare sulle condizioni di salute di Kate è anche Pippa Middleton che, pur avendo rispettato il desiderio di privacy della sorella e non aver rivelato nulla sulle sue condizioni di salute, ha testimoniato negli ultimi giorni che non c’è più nulla di cui preoccuparsi troppo. Al punto che Pippa, assieme al marito James Matthew e ai loro tre figli, è volata a St Barts per godersi qualche giorno di relax al mare in occasione delle vacanze scolastiche in Inghilterra.

