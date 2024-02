Kate Middleton prosegue la sua convalescenza nel Norfolk, ad Anmer Hall, insieme a William e ai suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, che sono a casa per le vacanze primaverili.

Kate Middleton, come sta veramente

Kensington Palace non ha rilasciato bollettini medici da quando Kate Middleton ha lasciato la London Clinic, a fine gennaio, dove ha trascorso una decina di giorni dopo l’intervento all’addome. Dettagli ufficiali sull’operazione chirurgica e sulla convalescenza non ci sono. William ha detto due parole sulla degenza in ospedale della moglie, per ringraziare le infermiere filippine che si sono amorevolmente occupate di lei.

Però, stando a indiscrezioni piuttosto affidabili, Kate Middleton è in via di guarigione. E uno dei primi segnali positivi è il fatto che è riuscita a viaggiare, trasferendosi dall’Adelaide Cottage, che si trova nella proprietà del Castello di Windsor, ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk che ama tanto.

La Principessa probabilmente resterà lì per tutta la settimana, approfittando delle vacanze primaverili dei figli. Oltretutto anche Carlo e Camilla si trovano nel Norfolk, sono infatti rientrati a Sandringham dopo essere stati a Londra un giorno per permettere al Re di sottoporsi alla terapia contro il cancro. Dunque, per William potrebbe essere più facile occuparsi della sua famiglia e rimanere in contatto col padre.

D’altro canto, quando George, Charlotte e Louis riprenderanno la scuola, mamma Kate tornerà a Windsor con loro per seguirli.

Kate Middleton nel paradiso di Anmer Hall

Sicuramente Anmer Hall è un luogo ideale per riposarsi e riprendersi, soprattutto se si ama la campagna e la vita all’aria aperta. Infatti, è circondato da un vasto parco dove Kate, quando è in forze, organizza un sacco di giochi e di attività per i suoi bambini. Inoltre, è una vera e propria fattoria.

Oltre Orla, il cocker spaniel nero che il cane di famiglia, abitano nella proprietà molti animali, tra porcellini d’India, galline, conigli, criceti, il pony che Charlotte ha ricevuto in regalo nel 2022 e che fa avanti e indietro tra Windsor e il Norfolk, come tutti gli altri cavallini dei figli di Kate e William.

La tenuta si compone di 20mila acri e nel parco di Anmer Hall c’è spazio per un campo da tennis, che ovviamente Kate non può sfruttare in questo momento e una parete da arrampicata. C’è una piscina all’aperto che però fino ad aprile non è accessibile, c’è anche uno stagno dove si può fare il bagno, quando le temperature lo consentono.

Mentre Kate si riposa, William può senz’altro impegnare il tempo dei bambini organizzando diverse attività. Il birdwatching coi binocoli appassiona molto i Principini, così come le gite in bicicletta. E mentre loro giocano all’aria aperta, Lady Middleton può prendersi cura di sé.

La presunta amante di William ad Anmer Hall

William e Kate hanno anche molti amici nel Norfolk, per questo organizzano tutte le feste di famiglia lì. Un tempo tra questi c’era anche Rose Hanbury, moglie di David, il Marchese di Cholmondeley. Poi all’improvviso i rapporti con quest’ultima si sono interrotti, per volontà della Principessa del Galles, perché pare che William abbia avuto un flirt con la vicina di casa. E non è detto che sia finita.

Ora le coppie non si frequentano più, salvo incrociarsi a Corte. È comunque probabile che anche i Marchesi si trovino nel Norfolk per trascorrere il weekend e soprattutto per stare visino al Re, perché David di Cholmondeley è uno dei suoi più stretti collaboratori.