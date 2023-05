Kate Middleton, la casa nel Norfolk vicina a quella di Rose Hanbury

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

Kate Middleton ha come vicina di casa nel Norfolk Rose Hanbury, la presunta amante del Principe William. Nonostante la famiglia trascorra la maggior parte ad Adelaide Cottage, sono molto legati a questa abitazione, regalata loro dalla Regina Elisabetta, e la Marchesa di Cholmondeley pare li vada a trovare molto spesso, o almeno lo faceva prima che scoppiasse lo scandalo che ha travolto lei e William. La donna, presente anche all’incoronazione di Re Carlo, pare sia stata alla base di forti tensioni di coppia anche durante la cerimonia.

Kate Middleton, la sua vicina di casa è proprio Rose Hanbury

L’erba del vicino non è sempre più verde, specie se la casa accanto è abitata dalla presunta amante di tuo marito. Kate Middleton, infatti, che vive con il Principe William e i figli ad Adelaide Cottage, mantiene ancora una residenza nel Norfolk, chiamata Anmer Hall. E non immaginereste mai chi è la sua vicina di casa: l’amica della coppia Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley, che secondo la stampa inglese avrebbe avuto una relazione extra coniugale con William.

Il gossip, ormai, impazza da anni, e qualcuno malignamente sostiene persino che i due figli gemelli della donna siano del Principe. Illazioni a parte, la Marchesa da sempre è un’amica di famiglia, e suo figlio Oliver era uno dei paggi insieme a Prince George per l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, mentre suo marito è un assistente personale del Sovrano. Insomma, il legame è forte, e pare vada avanti nonostante le malelingue. Rose è nota per essere una visitatrice abituale della casa del Principe e della Principessa di Galles nel Norfolk, Anmer Hall. Questo perché vive lungo la strada a Houghton Hall, una splendida villa costruita nel 1720 per il l’allora Primo Ministro britannico, Robert Walpole.

Ma come sono i rapporti tra Kate e Rose? Secondo la stampa molto tesi: pare infatti che i volti tirati e quel nervosismo palpabile durante l’incoronazione siano stati dovuti alla presenza della Marchesa nell’Abbazia di Westminster, che avrebbe scatenato una nuova discussione tra moglie e marito. Sarà vero?

Kate e William, il legame speciale con la casa nel Norfolk

Nonostante la vicinanza con la Marchesa di Cholmondeley, i Principi di Galles non si separano dalla loro casa nel Norfolk, per via di quel legame speciale che hanno con essa. La defunta Regina Elisabetta ha regalato a William e Kate la casa con dieci camere da letto come regalo di nozze nel 2011, e sebbene ora risiedano principalmente all’Adelaide Cottage a Windsor, amano ancora i fine settimana e le vacanze trascorse lì.

La casa georgiana è stata sottoposta a radicali lavori di ristrutturazione da 1,5 milioni di sterline prima che si trasferissero, inclusa la costruzione di un giardino d’inverno, un nuovo vialetto e interni completamente rifatti con l’aiuto del designer Ben Pentreath. Non abbiamo foto di questa residenza, ma qualcosa del giardino lo abbiamo ammirato in passato, nelle foto di compleanno dei Principi George e Charlotte. Così come è stata scelta come luogo dove girare diversi video girati in pandemia, come interviste e interventi televisivi.

Infatti, all’interno di Anmer Hall c’è un soggiorno piuttosto semplice dove William e Kate amavano incontrarsi per interviste virtuali durante la pandemia. In una stanza della casa con tende color crema smerlate e pareti in tinta, Kate ha annunciato il suo concorso fotografico tramite video nel 2020.