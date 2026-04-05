Kate Middleton torna a festeggiare la Pasqua: lei e William assenti da anni

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IPA Kate Middleton

Negli ultimi anni, Kate Middleton e il Principe William hanno trascorso le vacanze pasquali per contro proprio. Quest’anno, per la prima volta dal 2023, sembra siano pronti a tornare a unirsi al resto della famiglia Reale, prendendo parte alla messa di Pasqua e agli altri tradizionali riti del Castello di Windsor assieme a Re Carlo e alla Regina Camilla, seppur non è detto saranno presenti anche i tre principini Charlotte, Louis e George.

Kate Middleton torna alla tradizione

Fin da bambino, il Principe William ha partecipato al raduno pasquale della famiglia reale, in compagnia del fratello il Principe Harry e della madre, la Principessa Diana. Dopo il matrimonio nel 2011, anche Kate Middleton è diventata un’ospite fissa dei festeggiamenti. Fino al 2024 quando, a seguito della diagnosi di un tumore, Kate e il marito hanno preferito trascorrere delle vacanze più tranquille e lontane dalla folla.

Durante la Pasqua 2024, la Principessa del Galles era impegnata nelle cure contro il cancro. Nel 2025, con la malattia in remissione, la famiglia ha comunque preferito trascorrere il periodo pasquale a 160 km di distanza da Windsor, presso la residenza di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove spesso si ritirano durante le vacanze scolastiche. Quest’anno, le cose potrebbero tornare alla normalità.

Alcune indiscrezioni supportate dai media britannici, affermano che Kate e William dovrebbero partecipare alla messa della domenica di Pasqua nella cappella di San Giorgio e poi proseguire i festeggiamenti nel castello di Windsor assieme a Re Carlo, alla Regina Camilla e ad altri membri della famiglia reale. Non è tuttavia certa la presenza dei piccoli Charlotte, George e Louis. Mentre non c’è alcun dubbio sull’assenza delle Principesse Eugenia e Beatrice, travolte dagli scandali del padre Andrea.

Come festeggia la Pasqua la famiglia reale

Da decenni, forse secoli, il giorno di Pasqua procede invariato per la famiglia reale inglese. La domenica di Pasqua è dedicata alla messa, celebrata nella cappella di San Giorno, all’interno del parco del Castello di Windsor. Vi prendono parte i membri più anziani della famiglia, accompagnati da figli, fratelli e cugini del Re. La messa è seguita da un pranzo privato, a base di agnello arrosto e gelatina di ribes rosso.

A seguire, da veri inglesi, il tè pomeridiano, con spuntini tradizionali e salutari, dai formaggi di Windsor alla frutta fresca di stagione. Come dessert, immancabili, le uova di cioccolato. Si tratta di situazioni famigliari e intime, ma pur sempre formali. Ai bambini non è concesso scorrazzare per il parco, la caccia alle uova di Pasqua si svolge al riparo delle mura del palazzo.

Fu la Principessa Diana a inaugurare la tradizione della caccia al tesoro, e alle dolcissime uova, per donare un piccolo momento di normalità ai suoi piccoli costretti a un rigido protocollo fin dalla culla. Proprio in ricordo della mamma, William e Harry continuano, di anno in anno, a organizzare grandi pomeriggi di giochi e dolcetti per i propri figli. E, se infine Kate e William saranno presenti alla Pasqua reale, è certo che non mancheranno i momenti di divertimento per i loro tre bimbi.