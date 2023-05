Incoronazione di Re Carlo, vincitori e vinti: il web ha scelto i suoi preferiti

Fonte: IPA/Getty Images Incoronazione Re Carlo, Zara punta sull’eleganza (e Beatrice si illumina per lui)

L’incoronazione di Re Carlo è stato un evento di portata mondiale, che si stima abbia avuto circa 4 miliardi di spettatori in tutto il mondo, tra tv e web. E se il Sovrano, a 74 anni, è riuscito ad ottenere quella corona tanto agognata, il web ha decretato i suoi vincitori e vinti della giornata, e due protagoniste assolute, nonostante la loro assenza sono state loro: Lady Diana e Meghan Markle. La Regina Camilla e Kate Middleton avranno ottenuto il loro posto d’onore, ma per il pubblico non sono loro le vincitrici morali di questo maxi evento.

Incoronazione di Re Carlo, Harry il preferito del popolo

Bellissimi, nei posti d’onore, in veste di Principi di Galles, osannati dalla folla, ma non dal web: parliamo del Principe William e di Kate Middleton, che durante l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla hanno avuto un ruolo di spicco, e hanno alzato (ancora) il loro indice di gradimento nel Regno Unito. In questa occasione sono stati impeccabili, non possiamo muovere loro proprio nessuna critica, ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Gli stessi giornali inglesi, lo sappiamo, si annoiano a parlare di William, sempre talmente perfetto da non essere mai motivo di notizia o di prima pagina, a meno che al suo fianco non ci sia Kate.

Per questo, non ci stupisce che gli occhi fossero tutti per il Principe Harry: bello, sorridente, in sintonia con le (ormai inseparabili) cugine Beatrice e Eugenie, e il più cliccato sul web. Nonostante il secondogenito di Carlo si sia trattenuto a Londra solo pochissime ore, per ripartine alla volta di Los Angeles per il compleanno del figlio Archie, lo stesso Daily Mail ha dedicato più spazio a lui che a William, raccontando e analizzando ogni minimo dettaglio della sua comparsa. E, questa volta, senza nessun tono polemico.

Fonte: Getty Images

Tutti parlano di Meghan Markle: l’ultimo affronto a Kate Middleton

E se, infondo, preferiamo un po’ tutti Harry a suo fratello, questo non possiamo negarlo, per quel carisma e quel modo di fare che ci ricordano così tanto Diana, quello che ci ha stupiti è stato che, nonostante Kate Middleton sia stata la più bella della giornata, i giornali e le tv hanno parlato più della sua eterna rivale: Meghan Markle. Un’assenza vale più di una presenza, e se la Duchessa di Sussex ha deciso di non volare a Londra proprio per evitare che si parlasse di lei, il suo nome era sulla bocca di tutti. Infatti, qualche royalist ha persino sottolineato che, nonostante i drama che conosciamo, l’influenza di Meghan è stata fondamentale anche nell’incoronazione, per la presenza di più donne e più persone di colore, per cui la Markle si era a lungo battuta (e sulla quale Carlo era d’accordo con lei).

Non solo, Meghan è stata in tendenza su Twitter, per ventiquattro ore, quasi più di Kate, segno di quanto, il pubblico da casa, ha davvero avvertito la sua assenza. Non vi basta? Durante Coronation Big Lunch, dove i Reali hanno incontrato la folla, le Principesse Beatrice e Eugenie sono state ripetutamente sommerse da una richiesta: “Salutate Meghan, ditele che l’amiamo“. Cosa ha sbagliato la Principessa del Galles?

Fonte: Getty Images

Diana e Camilla: avrà mai fine il confronto?

No, non siamo più negli anni ’90, eppure ieri, in occasione dell’incoronazione della Regina Camilla, il popolo del web è tornato a dividersi in due fazioni. Abbiamo fatto molti passi avanti, l’eterna amante è diventata moglie e ora Sovrana, ed è innegabile che, la storia d’amore tra lei e Carlo, sia vera, e questo è il giusto coronamento (il gioco di parole è d’obbligo) di un lungo cammino che hanno fatto insieme. Camilla è la Regina, dobbiamo accettarlo, questo era il suo destino sin dall’inizio.

E dobbiamo anche accettare che Diana non lo sarebbe mai stata: il matrimonio con Carlo è stato un inganno, prima di tutto per lei, vittima sacrificale di un meccanismo che, ad un certo punto, si è inceppato, e i risultati sono stati disastrosi. Se Lady D fosse ancora viva avremmo, probabilmente, accettato con più serenità questa situazione, ma il popolo del web ha incoronato lei ieri, con fotomontaggi e immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. Al grido di “Diana è la nostra Regina“, la lacrimuccia è stata d’obbligo, specie per chi ha vissuto quegli anni magici, finiti così tragicamente.

Fonte: Getty Images

Ma sono passati quarant’anni da quel matrimonio nato sotto una cattiva stella, e Carlo e Camilla, che hanno certamente fatto scelte sbagliate, hanno diritto di essere il Re e la Regina. Non ci sono vinti e vincitori in questo caso, la vita di Diana si è spezzata troppo presto, ma resterà per sempre la Regina di cuori, e lasciamo pure che Camilla abbia quella Corona che, con il duro lavoro al fianco di suo marito, si è comunque meritata.

Re Carlo, il vero vincitore di questo weekend

E se ogni membro della famiglia Windsor è stata al centro di qualche polemica, il vero vincitore di questo weekend dell’incoronazione è proprio Re Carlo che, con discrezione, il 6 maggio ha assunto la carica più importante davanti agli occhi dell’intero mondo, in attesa (forse) di un suo passo falso. La commozione era palpabile, era talmente emozionato da sembrare un’altra persona, e quella malinconia nei suoi occhi ci ha raccontato che lui, in realtà, avrebbe volto anche Harry al suo fianco nel momento del giuramento insieme a William.

Fonte: Getty Images

La gavetta di Carlo è stata davvero lunga: nominato Principe del Galles nel 1958, ha dovuto attendere davvero troppo per diventare Re, ma la sua pazienza lo ha premiato, e ci ha permesso di conoscerlo. Sappiamo le sue passioni, le sue fragilità, i suoi errori, i suoi difetti, ma possiamo anche immaginare che il suo regno, seppur più breve di quello di sua madre, sarà carico di innovazioni necessarie e tanto attese. Il nostro vincitore, dunque è solo uno, Re Carlo III.