L' Incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla è stata un'occasione unica per veder sfilare Reali First Lady e grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Ma in questo stuolo di riverenti figure di spicco, i piccoli di casa Windsor ci hanno regalato dei momenti davvero indimenticabili. C'era da aspettarselo? Naturalmente sì, ma - a dispetto di quanto si credesse - i Principihanno si sono comportati in modo impeccabile. Smorfie a parte, of course.