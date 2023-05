La prima ad arrivare in Abbazia per l' Incoronazione di Re Carlo è stata Jill Biden . La First Lady d'America è giunta a Londra in rappresentanza di suo marito, che non ha preso parte alla cerimonia. Da sempre attenta ai suoi look, ha stupito tutti e si è presentata. Una scelta che ricalca quella presa per il, per il quale aveva optato per un fiocco nero in segno di lutto. Per questo giorno di festa, invece, ha indossato un completo turchese con guanti, abbinato a una pochette nude che richiama la tonalità delle scarpe.