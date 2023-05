Penny Mordaunt, chi è la Lady con la spada e che relazione ha con Carlo

Penny Mordaunt è la Dama che ha portato l’antica spada di Stato all’Incoronazione di Re Carlo. Il suo è stato un ruolo cruciale nella cerimonia e, sin da subito, ha attirato l’attenzione di tutti: sguardo austero, incedere deciso e una bellezza disarmante sono stati le sue armi vincenti. Le stesse che le hanno consentito di rubare la scena a tutta la platea di Regine, Principesse e ospiti d’alto rango a cui nulla ha da invidiare. Al suo cospetto persino la Regina Camilla ha rischiato di passare in secondo piano.

Ma c’è molto di più dietro il ruolo che le ha affidato il nuovo Sovrano: Penny Mordaunt è una donna di grande spessore, con una carriera politica importante e una vita privata che nasconde qualche curiosità.

Penny Mordaunt, splendida Lady con la spada all’Incoronazione

Sapevamo che l’Incoronazione di Re Carlo sarebbe stata l’occasione per vedere sfilare le Reali inglesi e le altre splendide Regine, Principesse e First Lady con i loro look magnifici e la grazia che le contraddistingue. Quel che nessuno avrebbe mai immaginato e che a catturare l’attenzione sarebbe stata una donna non dal sangue blu, ma dalla personalità unica.

Penny Mordaunt ha fatto il suo ingresso all’Abbazia di Westminster cinta in un abito blu, con un mantello decorato da eleganti foglie dorate – le stesse che ne avvolgevano il capo – e in mano la grande e pesante spada di Stato. Capelli biondi, pelle di porcellana e sguardo fiero e deciso. Con quell’aria austera e seriosa, questa donna – fino a prima del 6 maggio praticamente sconosciuta, almeno a noi italiani – è riuscita a creare una magia del tutto particolare attorno a sé, diventando la star indiscussa della cerimonia.

Perché Re Carlo ha scelto proprio lei

Probabilmente Re Carlo non avrebbe mai immaginato che Penny Mordaunt sarebbe riuscita con il suo silenzio a far più rumore di chiunque altro a Westminster. Rubando, di fatto, la scena non solo a tutte le Reali presenti ma anche alla stessa Regina Camilla.

Fonte: IPA

Ma perché questo ruolo è toccato proprio a lei? La spada di Stato, risalente al 1678, è simbolo dell’autorità Reale ed è stata utilizzata per incoronazioni e investiture, anche quando lo stesso Carlo fu nominato ufficialmente Principe di Galles – ruolo che oggi appartiene a William – nella storica cerimonia tenutasi al Caernarvon Castle quando l’attuale Sovrano aveva soltanto 21 anni.

Penny Mordaunt ha avuto questo grande onore all’Incoronazione in qualità di Leader della Camera dei Comuni e quindi di Lord President of the Privy Council diventando, di fatto, la prima donna nella storia del Regno Unito a ricoprire questo prestigioso ruolo.

Il background militare e le prime esperienze

Classe 1973, Penny Mordaunt è nata a Torquat nel Devon e nelle sue vene scorre sangue irlandese. Figlia di un ex paracadutista, il suo background è fortemente militare e, sin da giovane, si è avvicinata al mondo della politica con le prime esperienze nelle formazioni studentesche.

L’esordio in politica non è arrivato subito e, da giovane, non sono mancate le esperienze negli ambiti più disparati. Dapprima ha lavorato in una fabbrica Johnson & Johnson, poi si è cimentata addirittura nel mondo dello spettacolo come assistente di un mago e, infine, ha deciso di partire in Romania per fare volontariato in ospedali e orfanotrofi. È proprio quest’ultima esperienza ad aver fatto scoccare la scintilla: la giovane Penny in quel momento ha capito che avrebbe voluto lavorare al servizio degli altri e fare qualcosa di concreto.

Prima di diventare deputato di Portsmouth North nel 2010 con i Tories, la Mordaunt ha lavorato come capo della gioventù per il Partito Conservatore sotto l’ex Primo Ministro del Regno Unito John Major, nonché capo della radiodiffusione sotto l’ex leader della Camera dei Comuni William Hague. Dall’impegno sociale e politico fino alle campagne oltreoceano per la presidenza di di George W. Bush del 2000 e del 2004, il curriculum della Mordaunt è piuttosto ricco e variegato.

La carriera politica nel Partito Conservatore

I suoi primi ruoli importanti sono arrivati con David Cameron – è stata nominata Sottosegretario di Stato del Dipartimento per le Comunità e il Governo locale – che è stato Segretario alla Difesa, dopo la carica di Ministro delle Forze Armate. Ruolo quest’ultimo che nel 2015 è spettato proprio alla deputata, diventata la prima donna nella storia britannica a ottenerlo. La Mordaunt è stata anche membro della Royal Navy dal 2010 al 2019.

Una carriera in continua ascesa che ha raggiunto la sua massima espressione con il governo di Theresa May, che le ha assegnato altri ruoli di alto profilo: Segretario di Stato per lo Sviluppo Internazionale nel 2017, Ministro per le Donne e le Pari Opportunità nel 2018 e, infine, Segretario di Stato per la Difesa nel 2019. Dopo l’elezione di Boris Johnson, la Mordaunt ha deciso di allontanarsi dalla politica e dagli impegni di Governo, salvo poi tornare all’attivo nel febbraio 2020. Ma è nel 2022 che ha tentato il colpaccio: dopo le dimissioni di Johnson, si è candidata per ben due volte perdendo, però, entrambe le campagne dapprima contro Liz Truss e successivamente contro l’attuale Primo Ministro, Rishi Sunak.

Qualche curiosità su Penny Mordaunt

L’Incoronazione di Re Carlo è stata l’occasione per conoscere Penny Mordaunt e, com’è ovvio, anche qualche curiosità sul suo conto. Non tutti sanno che, ad esempio, nel 2014 ha partecipato a Splash!, un reality show britannico cui le celebrità imparavano a fare immersioni. La Deputata dei Tories in quell’occasione ha donato la sua intera quota di partecipazione (10.000 sterline) a quattro enti di beneficenza delle forze armate.

La Mordaunt è anche imparentata con la mitica attrice Angela Lansbury, con la quale ha condiviso per qualche tempo la passione per la recitazione. Inoltre è una grande appassionata di astrologia ed è innamoratissima dei suoi quattro gatti Birmani. Attualmente è single, dopo un matrimonio finito dal quale non sono nati figli.