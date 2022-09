Kate Middleton debutta come Principessa del Galles: i piani per il futuro

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

Conosciuti fino a giovedì 8 settembre come il Duca e la Duchessa di Cambridge, alla morte della Regina Elisabetta e dopo il discorso di Re Carlo III alla Nazione, che ha deciso di assegnare il titolo senza attendere, Kate Middleton e William sono ufficialmente la Principessa e il Principe del Galles. Il debutto di Kate in questa veste è stato accolto calorosamente dai sudditi. L’ultima persona a esserlo è stata Lady Diana: Camilla, la Regina Consorte, aveva rinunciato per rispetto alla sua memoria.

Kate Middleton è la Principessa del Galles

Sui canali ufficiali di Kate Middleton e William, il cambio è avvenuto: la coppia d’ora in avanti sarà conosciuta come Principe e Principessa del Galles. Il Galles ha di nuovo la sua Principessa, ed è Kate. Dopo Lady Diana, compianta e mai dimenticata, e dopo la morte della Regina Elisabetta, spirata pacificamente a Balmoral nel pomeriggio dell’8 settembre, la Monarchia cambia il suo volto.

Il debutto della Principessa è estremamente atteso, così come la prima dichiarazione, ma, per il momento, la Famiglia Reale si è stretta nel dolore e nel protocollo da seguire dopo la morte di un Sovrano, in cui ci sono tante regole da rispettare.

I piani della Principessa del Galles per il futuro

Alcune fonti vicine a Palazzo hanno anticipato i piani di Kate e di William per il futuro che li aspetta. “Vogliono guadagnarsi la fiducia e il rispetto del Galles nel tempo. Cercheranno di vestire questo ruolo in modo umile e modesto, continuando il lavoro svolto in precedenza”. Re Carlo III ha confermato i nuovi titoli della coppia durante il primo discorso tenuto alla Nazione in diretta televisiva.

L’insider ha raccontato a Hello che ad apprezzare questo titolo è Kate Middleton, soprattutto per la storia associata al ruolo. “Comprensibilmente, tuttavia, vorrà guardare al futuro, creare il suo percorso personale“. Dalla nuova Principessa del Galles ci si aspetta molto: Carlo III avrà bisogno di lei, così come del figlio William, la cui immagine è sempre stata molto positiva agli occhi degli inglesi.

Kate Middleton come Lady Diana

La madre del Principe William e del Principe Harry, Lady Diana, è stata l’ultima Principessa del Galles. Per Kate Middleton, inevitabilmente, si prospetta uno scenario di sfide e paragoni al contempo, che dovrà reggere e affrontare come si conviene a un membro della Famiglia Reale. Amatissima e mai dimenticata, Diana è tutt’oggi un simbolo della Royal Family, non solo in quanto madre dell’erede al Trono, ma per la sua enorme personalità, che ha conquistato il popolo inglese. Alla sua morte prematura, la Nazione ha portato il lutto nel cuore per più di vent’anni, e la sua influenza non è mai scomparsa.

Ma è Carlo III a non avere alcun dubbio su come William e Kate affronteranno questo periodo. La scomparsa della Regina Elisabetta, avvenuta quasi all’improvviso, ha scosso il mondo e gli equilibri della Monarchia. Che ora conta, più che mai, sulla nuova Principessa del Galles. Nonostante il Re non abbia menzionato Diana nel suo discorso da Re, la sua presenza si percepisce, e non potrebbe essere altrimenti.