Charlene di Monaco a lutto: l’abito-sacchetto è un errore fatale. E Meghan Markle osa troppo

Fonte: Getty Images Funerali Elisabetta II, le Regine di tutto il mondo vestite a lutto

Charlene di Monaco è arrivata al braccio di suo marito Alberto all’Abbazia di Westminster dove ha partecipato ai funerali della Regina Elisabetta, insieme ad altri 2mila invitati, tra capi di Stato e teste coronate. La Principessa naturalmente si è presentata con un look a lutto impeccabile dal punto di vista del dress code. Anche se il suo lungo abito a sacchetto delude e appare come una scelta di stile sbagliata. Ma d’altro canto, c’è chi in fatto di outfit ha commesso un errore ben peggiore, osando mostrare le braccia scoperte. Si tratta di Meghan Markle. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, l’abito-sacchetto non convince

Charlene di Monaco ha partecipato insieme a suo marito Alberto ai funerali della Regina Elisabetta. La Principessa si è presentata con un semplice abito nero. Il vestito è decisamente minimal nel taglio: accollato, con maniche lunghe, gonna fino alle caviglie, vita alta e grandi tascone laterali. Sebbene il modello sia sufficientemente formale, decisamente non dona a Charlene che appare come costretta e infagottata in un sacchetto. In altre parole, non è proprio il vestito che fa per lei.

La moglie di Alberto ha completato il suo look con un cappello dotato di veletta, adeguandosi agli usi britannici, invece del velo in pizzo nero che usa solitamente ai funerali, collant nere, décolletée con tacco sottile e handbag. I gioielli sono ridotti al minimo, solo un paio di orecchini a lobo e la spilla d’onorificenza puntata al petto.

Fonte: Getty Images

La Principessa è arrivata nella cattedrale al braccio di Alberto di Monaco che indossava l’alta uniforme. Un gesto che mostra quanto la coppia abbia ritrovato l’armonia che sembrava un tempo perduta. I due sono apparsi scossi e tristi per la scomparsa di Elisabetta II.

Funerali Regina Elisabetta, la polemica del pullman

Alberto e Charlene hanno però voluto omaggiare Carlo III inviandogli un messaggio di congratulazioni, condiviso sul profilo Instagram ufficiale del Palazzo. Tra l’altro il Re e il Principe si conoscono bene e hanno avuto diverse occasioni per incontrarsi e parlare. Entrambi inoltre sono molto attivi nel promuovere iniziative a salvaguardia del pianeta. A tal proposito pare che ci sia stata una polemica sull’utilizzo del pullman che ha accompagnato al funerale alcune delle personalità presenti. Secondo il Time, Macron come Biden si sarebbero lamentati di questo fatto e avrebbero preteso un’auto privata.

Meghan Markle osa con le braccia scoperte

Ma tornando agli errori di stile, è stato notato come Meghan Markle elegantissima con l’abito-mantello di Stella McCartney e il capello di Dior non abbia rispettato alla lettera il dress code, osando presentarsi in chiesa con le braccia scoperte. Pare sia stata l’unica tra le Famiglie Reali a non aver prestato attenzione alla pelle nuda. D’altro canto però, anche Charlene di Monaco è caduta nello stesso errore quando la scorsa estate si è presentata a Papa Francesco con le spalle scoperte.