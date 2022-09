Meghan Markle lasciata sola ai funerali da Harry. Kate Middleton regale

Fonte: GettyImages Funerali Regina Elisabetta, gli invitati

Meghan Markle è entrata da sola alla Abbazia di Westminster. Harry “l’ha abbandonata” all’ingresso per seguire il protocollo che lo vede camminare dietro il feretro della Regina Elisabetta, accanto a William e Carlo III. Un onore che non era scontato potesse avere. Intanto, Kate Middleton ha fatto il suo ingresso maestoso, mettendo in ombra anche la Regina consorte, Camilla.

Meghan Markle da sola ai funerali della Regina

Meghan Markle e Harry sono dunque arrivati per assistere ai funerali della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. A Harry sono stati concessi numerosi privilegi in questi 10 giorni di lutto, nonostante abbia lasciato la Famiglia Reale nel 2020 e nonostante abbia rilasciato numerose dichiarazioni al vetriolo contro suo padre Carlo, salito al trono con il nome di Carlo III e suo fratello William, diventato Principe del Galles. Il Re ha deciso di mettere da parte le divisioni e di integrare quanto più possibile Harry nelle cerimonie che coinvolgono i Windsor. Una strategia per far apparire la Monarchia solida e unita, anche se pare che le tensioni famigliari siano tutt’altro che risolte.

Harry sfila con William, Carlo e gli altri figli di Elisabetta II dietro il carro funebre. Ma non gli è stato concesso di indossare l’uniforme militare che invece ha portato durante la veglia dei nipoti lo scorso sabato.

Meghan Markle, il look a lutto

Meghan Markle è entrata da sola nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa del Sussex indossa un abito nero con cappa che fa l’effetto di un mantello, abbinato a un cappello a tesa larga, calze nere velate, décolletée con tacchi sottili e piccola clutch. Viso triste e compassato di circostanza. All’interno si è poi ritrovata fianco a fianco con Kate Middleton e i nipoti, George e Charlotte. Di nuovo da sola e senza Harry a “proteggerla”.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton maestosa

Kate Middleton è arrivata in auto con William e i figli, George e Charlotte. I bambini prendono parte al corteo funebre per la bisnonna Elisabetta. La Principessa del Galles è semplicemente regale. Indossa un cappotto nero sciancrato in vita, un cappello a tesa larga con veletta a coprirle il volto, indossato lateralmente. Immancabili gli orecchini con perle e diamanti che appartenevano alla Regina e che sta indossando sempre in questi giorni di lutto. Per i funerali però ha aggiunto un dettaglio prezioso in più per omaggiare la Sovrana scomparsa a 96 anni, infatti ha voluto portare la collana con quattro file di perle e fermaglio tempestato di brillati.

Fonte: Getty Images

L’outfit della Principessa del Galles incarna quanto di più formale ci sia nell’abbigliamento, perfino l’acconciatura racconta e intrecciata è maestosa quanto deve esserlo per una futura Regina che non farà sono da sfondo a suo marito.

George e Charlotte intimoriti ma impeccabili

Tanta formalità e rigidità sono compensate invece dal calore che Kate dimostra verso i suoi figli, George e Charlotte. I bambini sono impeccabili, anche se appaiono intimoriti dalle tante persone che sono costretti a incontrare e a salutare. Lady Middleton se li tiene stretti a sé. Entrambi vestiti di nero, un colore davvero insolito per dei bambini, Charlotte è stupenda nel suo cappotto classico, abbinato a un grazioso cappellino decorato con un nastro in velluto. Mamma Kate le accarezza teneramente i capelli e la tiene per mano, per tranquillizzarla e farle sentire la sua vicinanza.

George si fa coraggio da sé e in completo scuro con cravatta nera e camicia bianca è la fotocopia di suo papà William che però ai funerali della Regina indossa l’alta uniforme, come Re Carlo.

Ancora una volta, Kate Middleton si trova al fianco della Regina consorte Camilla. Pronta a sorreggerla e consolarla. Tra le due donne sembra ci sia un legame forte, nonostante all’inizio della relazione con William, si mormora che la suocera non fosse contenta di accoglierla in famiglia.