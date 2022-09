Meghan Markle, la richiesta imbarazzante a Carlo e look sbagliatissimo

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Meghan Markle ha cercato di adeguarsi al protocollo di Corte e ha persino indossato i collant neri per tutti i giorni di lutto, ma alla fine non ce l’ha fatta e anche l’ultimo look indossato per la Regina Elisabetta sembra un affronto. Intanto emerge l’indiscrezione che avrebbe fatto una richiesta sconcertante a Re Carlo III.

Meghan Markle oscurata dalla candela ai funerali della Regina

Meghan Markle ha partecipato con Harry hai funerali della Regina Elisabetta che si sono tenuti lunedì 19 settembre con una cerimonia che è durata di fatto un’intera giornata. Iniziata con il rito funebre nella Abbazia di Westminster alla presenza di 2000 invitati, tra cui Re e Regine di tutto il mondo, compresi Charlene e Alberto di Monaco, e si è conclusa con una cerimonia privata per la Famiglia Reale nella cappella di San Giorgio dove è stata seppellita accanto all’amato Principe Filippo.

Meghan è stata costretta a entrare da sola nella cattedrale e si è trovata ad affrontare la cognata, Kate Middleton coi figli George e Charlotte, senza il supporto di Harry. Il protocollo infatti li ha divisi. Nonostante il ruolo di secondo piano e la candela gigante che l’ha oscurata in chiesa nelle riprese televisive, Lady Markle ha trovato il modo di far parlare di sé. E ancora una volta si tratta del suo look.

Meghan Markle, braccia scoperte ai funerali della Regina

Meg ha scelto infatti di presentarsi ai funerali della Regina Elisabetta con un magnifico abito-cappa di Stella McCartney. Il vestito è di un’eleganza estrema e ha il pregio di essere di un brand britannico, la stilista è la figlia di Paul McCartney. Il modello però ha un dettaglio che va contro il dress code, mostra infatti le braccia nude. A nessuna donna è permesso scoprire la pelle durante un funerale di Stato. È considerato inopportuno. Ma non è finita.

Meghan Markle, cappello senza veletta ai funerali della Regina

Ovviamente la moglie di Harry indossa il cappello, un modello a tesa larga che indossa a trequarti, creato da Dior. Ma anche in questo caso, il copricapo va contro le disposizioni lasciate da Elisabetta II che imponeva a tutte le donne il cappello con veletta. Nessuna tra Principesse e Regine presenti alle esequie ha contravvenuto a questa indicazione, l’unica è stata Meghan.

Meghan Markle, la lettera imbarazzante a Carlo

La Duchessa del Sussex ha poi gettato nello scompiglio anche Carlo con una richiesta che, se confermata, è imbarazzante. Secondo quanto rivelato da Neil Sean, corrispondente di NBC News, MSNBC e Access Hollywood, “un’ottima fonte” gli ha rivelato che Meghan ha scritto una lettera al Re in cui gli chiedeva un colloquio personale. Pare che Meg voglia discutere della posizione sua e di Harry rispetto alla Famiglia Reale prima di ripartire per la California.

Qualche giorno fa infatti Carlo ha proibito ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, il titolo di “loro altezze reale” nonostante che con la morte della bisnonna siano diventati Principi. Evidentemente Lady Markle vuole chiarire questa e altre questioni ancora in sospeso, come il tema della sicurezza. Sean ha commentato così il contenuto della lettera: “È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan. Bisogna ammirare la sua autostima, qualunque cosa si pensi di lei. Sarà l’occasione per spiegare alcune delle ragioni dietro ciò che hanno fatto negli ultimi due anni”.

Non si sa se il Re abbia già risposto alla nuora e se ha acconsentito a vederla. Secondo fonti vicine al Sovrano, Carlo vorrebbe trovare un modo per riappacificarsi col figlio e durante i funerali sia lui che William hanno tentato di coinvolgerlo il più possibile. Il Principe del Galles, tenendo per mano i figli George e Charlotte, ha persino fatto cenno a lui e Meghan di superarli durante la funzione religiosa.