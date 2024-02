Il dettaglio dell’abito da sposa di Meghan Markle che sconvolse la Regina Elisabetta

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta e Meghan Markle

La Regina Elisabetta non avrebbe apprezzato fino in fondo l’abito da sposa che Meghan Markle sfoggiò nel 2018 in occasione del suo matrimonio con il Principe Harry. Una creazione firmata Givenchy. A fare tale rivelazione Lady Elizabeth Anson, detta Liza, la cugina nonché una delle più strette confidenti della sovrana scomparsa nel 2022. Le due si sentivano quotidianamente al telefono e a quanto pare la madre di Re Carlo manifestò all’amica dubbi e perplessità circa le scelte nuziali dell’ex attrice americana. Confidenza riportata nel libro My Mother and I dell’esperta reale Ingrid Seward.

L’abito da sposa di Meghan Markle non è piaciuto alla Regina Elisabetta

A quanto pare la Regina Elisabetta non avrebbe apprezzato più di tanto il colore dell’abito nuziale di Meghan Markle. “Troppo bianco per una donna divorziata”, avrebbe spiegato la monarca a sua cugina. Prima di incontrare il Principe Harry, Meghan era stata infatti sposata dal 2011 al 2014 con il produttore cinematografico Trevor Engelson. Secondo Elisabetta per una donna divorziata non era così appropriato avere un aspetto ostentatamente verginale. Non solo il vestito: altri dettagli del matrimonio tra Harry e Meghan non convinsero Elisabetta.

Sembra che la Regina non fosse d’accordo sulla decisione di Carlo, all’epoca non ancora Re ma Principe del Galles, di accompagnare la nuora all’altare. Meghan Markle si presentò sottobraccio del suocero anziché del padre Thomas Markle, con il quale ha sempre avuto un pessimo rapporto tanto da non invitarlo ad uno dei giorni più importanti della sua vita. In più Elisabetta era anche preoccupata per la scelta del marito Filippo, all’epoca 96enne, di camminare lungo la navata senza bastone nonostante l’operazione all’anca avvenuta cinque settimane prima del sì tra Harry e Meghan.

Inoltre Elisabetta non avrebbe apprezzato l’eccessivo sermone dell’arcivescovo americano Michael Curry, che parlò per più di 14 minuti alle nozze di Harry e Meghan. Sia la regina sia il Principe Filippo hanno sempre odiato i sermoni lunghi e non vedevano l’ora che finisse.

Perché la Regina Elisabetta ha preso le distanze dal nipote Harry

Sempre secondo le confidenze di Lady Elizabeth Anson, la Regina Elisabetta avrebbe mal digerito il comportamento piuttosto arrogante tenuto dal Principe Harry prima e dopo il matrimonio con Meghan Markle. Un atteggiamento che avrebbe rovinato il rapporto tra nonna e nipote, che era sempre stato splendido fino ad allora.

La rottura definitiva arrivò ovviamente con la Megxit, quando Harry insieme alla moglie abbandonò la famiglia reale. Una scelta che la Regina non avrebbe mai capito fino in fondo. Anche la famosa intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey fu mal vista da Elisabetta, che decise di tagliare definitivamente i ponti con il figlio di Lady Diana perché non poteva permettere che si parlasse in toni razzisti della sua famiglia.

Cosa pensava la Regina Elisabetta di Meghan Markle

Prima di certi avvenimenti alla Regina Elisabetta piaceva molto Meghan Markle e nutriva grandi speranze in quello che l’americana avrebbe potuto realizzare con il Principe Harry per i giovani del Commonwealth. A differenza del Principe Filippo, che fin da subito avrebbe nutrito certe perplessità sulla nipote acquisita. L’uomo vedeva in Meghan troppe somiglianze con Wallis Simpson, la donna americana e divorziata (proprio come la Markle) che spinse Re Edoardo VIII (lo zio di Elisabetta) ad abdicare in favore del fratello minore Giorgio VI (padre di Elisabetta).