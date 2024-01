Harry e Meghan Markle: chi è Lorren Khumalo, la tata di Archie

Fonte: IPA Harry e Meghan

Ancora rivelazioni e retroscena sul Principe Harry e Meghan Markle, la coppia royal (anzi ex) più chiacchierata degli ultimi anni. A fare le ultime confidenze è stata Lorren Khumalo, l’ex tata di Archie. Quando la coppia faceva ancora parte della famiglia reale inglese decise di assumere una persona qualificata per i primi mesi di vita del bambino, pronipote della defunta Regina Elisabetta. All’epoca – correva l’anno 2019 – Harry e Meghan alloggiavano a Frogmore Cottage prima del trasferimento negli Stati Uniti.

Harry e Meghan, parla l’ex tata di Archie

Nel programma tv The Breakfast Club Lorren Khumalo, infermiera e consulente pediatrica, ha fatto delle interessanti confessioni su Harry e Meghan. “In vista del primo incontro ho pensato tra me e me, ‘Come appaiono le loro tate? Indossano i tacchi?’ – ha spiegato la donna – Il principe William ha una tata Norland, che generalmente ha un’uniforme marrone che, per il colore della mia pelle, non avrebbe funzionato. Quindi ho deciso di presentarmi per come sono, sfoggiando qualcosa di scuro e dei bei tacchi a spillo. Ho pensato: non ho sangue blu, sono quel che sono, se Dio vorrà sarò assunta”.

Un incontro piuttosto importante quello con Harry e Meghan, tanto che Lorremn Khumalo si è beccata una multa per eccesso di velocità mentre si recava al colloquio di lavoro. “Gli agenti mi hanno sorpresa mentre correvo un po’ troppo, forse presa dall’ansia. Quando sono arrivata a Frogmore Cottage ho subito visto il Principe Harry: era in jeans blu scuro e maglietta e camminava a piedi nudi perché faceva molto caldo. Ho chiesto al responsabile della sicurezza se dovevo fare un inchino. E lui mi ha detto: “Vedrai il Principe è fantastico”. Harry appena mi ha vista mi è corso incontro, ha aperto le braccia e mi ha abbracciato. Un vero gentiluomo, non potevo crederci“.

Lorren ha parlato molto bene anche di Meghan Markle e ha precisato che l’incontro non è stato affatto formale come aveva inizialmente pensato. “Quando sono entrata e ho visto Meghan ho pensato ‘Mio Dio, che bella donna’. Mi sono sentita immediatamente a mio agio, non era così formale come mi aspettavo e la loro casa era molto normale”, ha fatto sapere Khumalo, che ha poi lasciato il lavoro e il piccolo Archie quando Harry e Meghan hanno traslocato prima in Canada e poi in California.

Rivelazioni decisamente positive in un momento non particolarmente facile per Harry e Meghan, che da quando hanno lasciato la famiglia reale inglese sono continuamente al centro delle polemiche. L’ultima riguarda la figlia nata nel 2021: pare che la Regina Elisabetta non abbia gradito la scelta della coppia di chiamare la piccola Lillibet, il diminutivo della sovrana scomparsa nel 2022.

Harry e Meghan e il nome della discordia

A giugno 2021 è nata la seconda figlia del Principe Harry e di Meghan Markle: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, con il primo nome in onore della Regina Elisabetta e il secondo per Lady Diana. Stando a quanto scrive l’esperto reale Robert Hardman nel libro Charles III: New King, New Court (Carlo III: nuovo re, nuova corte), citando autorevoli fonti, Elisabetta non ha mai approvato la scelta di Harry e Meghan.

“Non possiedo i palazzi. Non possiedo i dipinti, l’unica cosa che possiedo è il mio nome. E ora me lo hanno preso“, avrebbe detto Elizabeth ai suoi collaboratori più fidati. Tanto è bastato a scatenare i fan più accaniti della corona inglese, che sui social network hanno bersagliato i duchi di Sussex con critiche e offese pure piuttosto pesanti.

Questo ha spinto un portavoce di Harry e Meghan a smentire tutto: “I Sussex hanno ottenuto il permesso dalla Regina al 100% per usare il nome Lilibet. Il gossip non è fondato. Non sanno da dove sia uscita questa notizia. Sono scioccati dal fatto che tutto questo stia succedendo ora, a distanza di anni”.