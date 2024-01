Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Il sogno hollywoodiano del Principe Harry e di Meghan Markle sta andando in mille pezzi. Una vera e propria bomba a orologeria, che tuttavia sta rischiando di farli diventare dei “perdenti” in tutti i sensi, in particolare se ci riferiamo all’accordo con Netflix, da ben 78 milioni, che si conclude tra pochi mesi. Il documentario della coppia è stato uno dei più visti sul colosso dello streaming, ma i risultati non sono abbastanza: entro la fine del 2025, devono produrre altri contenuti. E non possono semplicemente continuare a “bombardare” la Famiglia Reale.

Harry e Meghan a un bivio: l’accordo da 78 milioni con Netflix

Meghan Markle e il Principe Harry hanno una vera e propria bomba a orologeria tra le mani. Prima di tutto, manca meno di un anno prima che l’accordo con Netflix finisca. E, sulla base di quanto riportato dagli esperti, i loro “sogni stanno andando in pezzi”. Nel 2023, il documentario esplosivo della coppia è stato indubbiamente un vero e proprio caso, un successo. Ma il Duca e la Duchessa di Sussex hanno ricevuto solamente la metà del contratto da 78 milioni di sterline. Il resto? Lo riceveranno solo e unicamente se produrranno ulteriori contenuti di interesse entro la fine del 2025.

La coppia è stata anche ampiamente criticata ai Golden Globes dal comico Jo Koy, per “essere stati pagati milioni da Netflix per non aver fatto nulla”. In effetti, per Harry e Meghan il 2023 è stato un Annus Horribilis. Nonostante il documentario e il libro Spare, nessuno dei due si è imposto o contraddistinto per chissà quali meriti. L’esperto Richard Fitzwilliams ha così commentato al Sun: “Capisci che la tua influenza viene meno quando le persone iniziano a ridere di te”. Hollywood non sembra nemmeno avere l’intenzione di aprire le porte al Duca e alla Duchessa, anche perché hanno qualcosa da dire unicamente contro la Famiglia Reale. “L’unica volta in cui guadagni un sacco di soldi è per parlare male di loro, non fai nient’altro. Devi aspettarti che le persone non ti prendano sul serio”.

Il Principe Harry pentito di essere andato contro la Famiglia Reale

Il fallimento di Harry e Meghan a Hollywood è sotto gli occhi di tutti. Ma c’è di più. Quello che forse molti non sanno è che, arrivati a questo punto, la coppia è pentita di aver rilasciato numerose dichiarazioni da quando si sono dimessi da membri Senior della Famiglia Reale. All’epoca, nel 2020, la Regina Elisabetta II è intervenuta in merito, affermando che: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia”.

Le cose, però, sono nettamente cambiate. Quanto successo dopo l’intervista a Oprah Winfrey, le accuse di razzismo, il documentario su Netflix e il libro Spare è visto come un attacco di Harry non solo alla Famiglia Reale, ma alla Monarchia stessa. La domanda che in molti si chiedono è la seguente: possibile che il Duca e la Duchessa non abbiano proprio null’altro da dire se non commentare le vicende passate? Intanto, in Inghilterra, cresce la popolarità del Principe e della Principessa del Galles: William e Kate stanno lavorando duramente per allontanare qualsiasi critica.