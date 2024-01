Meghan Markle e Harry, “hanno fallito a Hollywood. Non sono credibili”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel caso di Meghan Markle e del Principe Harry, la loro transizione dalla nobiltà britannica al glamour di Hollywood sembra aver incontrato più ostacoli del previsto. Secondo l’autore reale Tom Bower, la coppia ha affrontato difficoltà significative nel crearsi nuove opportunità professionali nel settore dell’intrattenimento.

Meghan Markle e Harry, “hanno fallito a Hollywood”

Meghan Markle e il Principe Harry, un tempo figure centrali nel panorama della monarchia britannica, sembrano aver incontrato notevoli difficoltà nel loro tentativo di rilanciarsi nel mondo di Hollywood. Secondo quanto riportato dall’autore reale Tom Bower, il duo ha fallito nell’assicurarsi nuove fonti di reddito o nell’istituire imprese di successo nel settore dell’intrattenimento. Dopo l’annullamento del loro contratto da 18 milioni di sterline con Spotify, che ha prodotto solo 13 episodi in 31 mesi, e la cancellazione della serie animata Pearl da parte di Netflix, i Sussex hanno incontrato ostacoli significativi nel loro percorso a Hollywood.

Tom Bower ha anche commentato che Meghan Markle sembra essere “chiaramente disperata” nella ricerca di un nuovo ruolo, il che potrebbe spiegare il suo recente silenzio. Prevede che questa disperazione potrebbe intensificarsi nel corso dell’anno. Nel frattempo, Kate Middleton, con la sua crescente popolarità, continua a brillare agli occhi del pubblico, in particolare dopo il successo del concerto di Natale Together at Christmas che ha ospitato. Nonostante ci fossero speranze per un nuovo inizio quest’anno, gli esperti credono che una redenzione per i Sussex sia improbabile. La coppia potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi più vicino a Hollywood per perseguire più opportunità.

Bower descrive inoltre Meghan Markle come “una donna esigente che ama uno stile di vita lussuoso, ma le entrate finanziarie non sono adeguate”. Il commentatore reale, ritiene che i Sussex stiano affrontando una crisi finanziaria e che dovrebbero ridimensionare e riconsiderare le loro opzioni. Hanno incontrato diversi ostacoli l’anno scorso, ma è stato il cambiamento nell’atteggiamento di Hollywood nei loro confronti a catturare maggiormente l’attenzione. Sembra che il loro isolamento nella città sia diminuito prima dell’uscita del libro di Omid Scobie, Endgame, a fine novembre.

Meghan e Harry: una scelta di principio

Parallelamente alla loro transizione a Hollywood, Meghan e Harry hanno dovuto navigare tra le complesse norme della monarchia britannica. Ecco infatti che i Sussex hanno affrontato una significativa restrizione durante il loro matrimonio, che li ha visti restituire doni del valore di circa 7 milioni di sterline (quasi 9 milioni di dollari USA). Questa decisione è stata presa per evitare che il Duca e la Duchessa del Sussex fossero sfruttati a fini pubblicitari.

Dalle linee guida ufficiali si legge infatti: “Il principio fondamentale che regola l’accettazione dei regali da parte dei membri della famiglia reale è che non dovrebbero essere accettati regali, inclusi ospitalità o servizi, che potrebbero, o potrebbero sembrare, porre il membro della famiglia reale in qualsiasi obbligo verso il donatore”.

Questa politica non si applicava solo a loro, ma a tutti i membri della famiglia reale, in linea con le linee guida che prevedono di non accettare doni che potrebbero creare un obbligo verso il donatore. Invece di accettare regali costosi, la coppia ha chiesto agli invitati di fare donazioni a enti di beneficenza come HIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation e altri. Durante il loro ricevimento, Meghan ha tenuto un discorso emozionante, celebrando la loro unione e condividendo una storia personale sull’amore e il loro incontro, descrivendolo come una “favola moderna”.