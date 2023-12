Fonte: IPA Principe Harry e Meghan Markle

Il 2023 è stato un Annus Horribilis per il Principe Harry e Meghan Markle. Un anno a dir poco difficile, dove sono stati messi alla prova, in cui si è parlato apertamente di crisi e divorzio, addirittura. Voci smentite a parte, non hanno nemmeno ricucito i rapporti con la Famiglia Reale. Prima la pubblicazione di Spare e poi di Endgame hanno allontanato ancor di più il Duca e la Duchessa del Sussex dalla Monarchia. Ma hanno bisogno di Re Carlo, ora più che mai, per recuperare la loro immagine. E non solo.

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero ricongiungersi con Re Carlo nel 2024

Stando a quanto riportato da Ingrid Seward a Geo News, il 2024 potrebbe essere l’anno del ricongiungimento per il Principe Harry e Meghan Markle con la Famiglia Reale, e in particolar modo con Re Carlo. “La coppia ha bisogno del Re e della sua benedizione molto più di quanto Carlo abbia bisogno di loro”. Ma c’è anche un altro motivo per cui il Re potrebbe spingere per un riavvicinamento. “Re Carlo vuole vedere suo figlio e i suoi nipoti. L’estate scorsa li ha invitati a Balmoral, ma loro hanno rifiutato”.

In realtà, il Principe Harry sperava di poter tornare a casa per Natale. Ma c’è stato ben poco spazio di manovra, anche perché la pubblicazione di Endgame, il libro di Omid Scobie ha scosso ulteriormente le fondamenta della Monarchia. Nella versione olandese del libro sono stati condivisi i nomi dei Reali accusati di razzismo: Re Carlo e la Principessa del Galles, Kate Middleton. Ben poco si è potuto fare per correre ai ripari, considerando che a Natale sono state chiuse le porte per il Duca e la Duchessa del Sussex.

Il 2023, l’Annus Horribilis di Harry e Meghan

Meghan Markle e il Principe Harry hanno trascorso il Natale lontani dalla Famiglia Reale, nella loro casa in California. Secondo le fonti, è stata una vacanza all’insegna della tranquillità la loro. Questo non è il primo Natale in solitudine per loro: la tradizione è iniziata nel 2020, dopo aver abbandonato il Ruolo Senior della Famiglia Reale per trasferirsi a Montecito. In Spare, Harry ha raccontato di aver acquistato un albero di Natale molto grande e di averlo decorato con un ornamento speciale per rendere omaggio alla sua famiglia.

A firmare il loro terribile anno è stato l’Hollywood Reporter, che li ha definiti come i “perdenti” del 2023. “Sono fuggiti dagli obblighi reali per sfruttare la loro popolarità in America. Ma dopo un documentario lamentoso, una biografia piagnucolante e un podcast inerte, il brand dei Sussex si è gonfiato in una bolla moralista che aspettava solo di esplodere. E South Park è stato lo spillo”. In effetti, di cose ne sono accadute, come la presunta crisi che la coppia avrebbe attraversato: si è discusso persino di divorzio. Alla fine, però, hanno messo a tacere le voci, e si sono mostrati nuovamente insieme. Con l’anno nuovo alle porte, è giunto il momento di mettere da parte qualsiasi screzio e riparare le crepe, ma ci chiediamo: William e Kate saranno d’accordo? La risposta arriverà con il tempo.