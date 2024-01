Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Il Principe Harry e Meghan Markle, secondo quanto riportato dal Mirror, hanno teso un ramoscello d’ulivo a Kate Middleton e Re Carlo, due mesi dopo le presunte accuse di razzismo contenute in Endgame, il libro di Omid Scobie. La Principessa del Galles è stata operata con successo il 16 gennaio 2024: una notizia che è stata accolta come un fulmine a ciel sereno dai sudditi e dalla stampa di tutto il mondo. Anche Re Carlo deve operarsi alla prostata: con la Monarchia in crisi, William e Camilla devono resistere. E il gesto di Harry e Meghan, dopo giorni di silenzio, è arrivato.

Harry e Meghan, il messaggio per Kate Middleton e Re Carlo

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno dato il loro sostegno a Re Carlo e Kate Middleton dopo i recenti problemi di salute. La Principessa del Galles si trova al momento in ospedale, e Re Carlo deve sottoporsi all’operazione per problemi di prostata ingrossata. Un vero e proprio ramoscello d’ulivo è arrivato dal Duca e dalla Duchessa di Sussex. A riportarlo è il Mirror, citando una fonte.

“Il Re e la Principessa del Galles hanno ricevuto sostegno dal Principe Harry e da Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il Duca e la Duchessa hanno contattato entrambe le parti in modi diversi per esprimere la loro preoccupazione e fare i migliori auguri”. L’annuncio arriva dopo mesi di gelo tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale. Gelo che, alla fine, hanno contribuito gli stessi Sussex ad alimentare, dopo il documentario su Netflix, il libro Spare e – non ultimo – il libro di Omid Scobie, dove nella versione olandese sono stati riportati i presunti nomi dei Reali accusati di razzismo (proprio Kate e Carlo).

Come sta Kate Middleton, la Principessa del Galles

Stando a quanto riportato dai media inglesi, Re Carlo ha preso provvedimenti per evitare che Harry funga da sostituto quando si ammala o si trova all’estero. E non solo Harry è fuori dai giochi della Famiglia Reale, ma lo è anche il Principe Andrea, visto anche lo scandalo che lo ha coinvolto per il Caso Jeffrey Epstein. C’è grande preoccupazione per la Principessa del Galles: in Inghilterra, la notizia è stata riportata con toni piuttosto allarmanti.

Non ci sono nuovi bollettini medici ufficiali in merito. E, del resto, l’annuncio sulle condizioni di salute diramato da Kensington Palace è stato piuttosto chiaro a riguardo: “Kensington Palace fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere”.

La giornata del 16 gennaio 2024 è stata piuttosto dura per la Monarchia, definita in crisi: poco dopo il comunicato su Kate Middleton, infatti, è giunto l’annuncio di Buckingham Palace su Carlo, che deve sottoporsi a un intervento alla prostata. Riviste le agende del Re e della Principessa del Galles, ma anche del Principe William, che per il momento ha annullato gli impegni per stare vicino alla moglie. Harry e Meghan, dopo un iniziale silenzio, si sono uniti ai tanti messaggi di affetto e sostegno per la Principessa e il Re.