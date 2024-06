Fonte: IPA Kate Middleton e Meghan Markle

Girano voci contrastanti sulla salute di Kate Middleton, la principessa che lo scorso marzo ha annunciato con un video di essere in cura per un tumore. Da allora, la consorte di William d’Inghilterra non è più apparsa in pubblico. Di come stia davvero Kate, si parla molto. Ne discutono esperti della royal family, dottori e giornalisti. Le ultime indiscrezioni arrivano da una fonte a lei molto vicina: la cognata Meghan Markle.

Meghan Markle parla della cognata agli amici

Meghan Markle, la duchessa di Sussex moglie del secondo genito di Re Carlo, pare non essere brava a mantenere i segreti. Tornato a Londra – ma non nella residenza reale – in occasione della sua partecipazione agli Invictus Games, il principe Harry avrebbe contattato il tema di comunicazione di Buckingham Palace, ricevendo aggiornamenti reali sulle condizioni di salute della cognata.

Naturalmente, Harry si sarebbe in seguito confidato con la moglie che, a sua volta, ha riferito le informazioni ricevute con una non così stretta cerchia di persone. La testata El Nacional afferma che Markle avrebbe parlato ampiamente di Kate agli amici di Los Angeles – città dove la coppia vive dopo aver preso le distanze dalla famiglia reale -, tra cui vi sarebbero anche alcuni giornalisti.

Ciò che la cognata ha raccontato è che le condizioni di Kate sarebbero molto più gravi di quanto non venga ufficialmente comunicato. L’ex attrice statunitense ha descritto Middleton come “irriconoscibile” e ha parlato di un grande calo di peso e della perdita dei capelli. Ipotizzando che la principessa del Galles non tornerà a prender parte agli eventi pubblici almeno fino al 2025.

Kate Middleton si mostrerà in pubblico?

Nonostante le indiscrezioni, resta ancora possibile la partecipazione di Kate Middleton alla parata Trooping the Coulour. Uno degli eventi più importanti e seguiti della monarchia britannica, che celebra l’ufficiale compleanno del re. La tradizione vuole che, al termine del corteo, i membri della famiglia reale si affaccino dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla. Kate non è mai mancata e anche quest’anno potrebbe essere presente, se si sentirà abbastanza bene.