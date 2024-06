Kate Middleton e la Famiglia Reale valutano la presenza della Duchessa al Trooping the Colour previsto il 15 giugno

La Duchessa di Cambridge ha sempre incarnato eleganza, grazia e dedizione ai suoi doveri reali. Tuttavia, le ultime notizie su Kate Middleton stanno creando molta attesa e curiosità, poiché la principessa sta affrontando una sfida personale significativa: un trattamento contro il cancro. Questa situazione ha inevitabilmente ridotto le sue apparizioni pubbliche, rendendo ogni sua possibile presenza un evento di grande interesse. La domanda che tutti si pongono è: Kate Middleton apparirà sul balcone di Buckingham Palace il 15 giugno per la parata Trooping the Colour?

Kate Middleton e la parata “Trooping the Colour”

Kate Middleton, Principessa del Galles, è una presenza costante e amata negli eventi reali. Quest’anno, tuttavia, la sua partecipazione alla parata Trooping the Colour è in forse. La parata, che celebra l’ufficiale compleanno del re, è uno degli eventi più importanti e seguiti della monarchia britannica. Tradizionalmente, i membri della famiglia reale si affacciano dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla.

Kate, 42 anni, sta attualmente affrontando un trattamento contro il cancro. Questo ha inevitabilmente limitato le sue apparizioni pubbliche e i suoi impegni reali. Nonostante la sua forza e il suo impegno, la salute rimane la priorità assoluta.

Le ultime notizie su Kate Middleton confermano che sta considerando seriamente di fare un’apparizione sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia del Trooping the Colour, se si sentirà abbastanza bene. Le fonti reali hanno dichiarato che Kate non parteciperà alla Colonel’s Review, prevista per l’8 giugno, che è la prova generale della parata. Questo ruolo sarà invece ricoperto dal Tenente Generale James Bucknall, che ispezionerà le truppe a nome di Kate.

La decisione finale sulla partecipazione di Kate Middleton il 15 giugno dipenderà dalle sue condizioni di salute. La Principessa del Galles ha sempre dimostrato grande dedizione ai suoi doveri, ma la sua lotta contro il cancro richiede riposo e attenzione medica costante. Secondo un articolo del Daily Mirror, la decisione sarà presa all’ultimo momento, in base a come si sentirà Kate.

Il Trooping the Colour è una cerimonia storica e simbolica, durante la quale il Re rivede le truppe della Household Division sul Horse Guards Parade a Whitehall. Quest’anno, il Re Carlo III condurrà la revisione dei soldati dalla carrozza Ascot Landau insieme alla Regina Camilla, in un adattamento suggerito dai medici a causa del trattamento del re contro il cancro. Questo rappresenta un cambiamento rispetto agli anni precedenti, in cui Carlo ha ispezionato le truppe a cavallo.

La presenza di Kate Middleton sul balcone è particolarmente significativa non solo per il suo ruolo di rappresentanza, ma anche per il sostegno morale che offre al pubblico e alla famiglia reale. La sua apparizione sarebbe un segno di forza e resilienza, oltre a rafforzare il legame tra la famiglia reale e i cittadini.

Il Ministero della Difesa rimuove dal web qualsiasi riferimento alla partecipazione di Kate

La situazione attorno alla partecipazione di Kate Middleton alla parata Trooping the Colour è stata caratterizzata da una notevole confusione. Inizialmente, l’esercito aveva annunciato sul suo sito web che la principessa avrebbe partecipato all’evento e aveva cominciato a vendere i biglietti per la manifestazione.

Questa comunicazione ha causato grande entusiasmo, ma anche confusione, quando Kensington Palace ha smentito, dichiarando di non aver mai confermato ufficialmente la presenza di Kate. Questo ha portato l’esercito a ritirare la dichiarazione e a interrompere la vendita dei biglietti, evidenziando una mancanza di coordinazione tra le varie istituzioni coinvolte.

Inoltre, il Ministero della Difesa ha dovuto rimuovere rapidamente dal suo sito web qualsiasi riferimento alla partecipazione di Kate, dopo che era stato annunciato prematuramente che avrebbe rivisto una parata di prova l’8 giugno nel suo ruolo di colonnello onorario delle Irish Guards.

Questa confusione si inserisce in un contesto di adattamenti e cambiamenti continui, necessari a causa delle condizioni di salute del Re Carlo III, che sta anch’egli ricevendo trattamenti medici. Il palazzo ha sottolineato che qualsiasi impegno futuro dipenderà dalle condizioni di salute del re, creando ulteriore incertezza. L’annullamento improvviso e le modifiche dei piani hanno generato un senso di inquietudine attorno alla famiglia reale, aumentando la preoccupazione per l’assenza prolungata di due dei suoi membri più prominenti.