Kate Middleton, ultime notizie. La foto falsa che raggela e il silenzio del Palazzo

Più passa il tempo, più Kate Middleton è di nuovo esposta a teorie complottiste e false notizie. Si è persino arrivati a creare con l’intelligenza artificiale una foto finta della Principessa del Galles che ha generato non poca inquietudine, visto il modo in cui la sua immagine è stata manipolata. Intanto, il Palazzo tace sulla sua presenza al Trooping the Colour il prossimo 15 giugno.

Kate Middleton, il silenzio del Palazzo sul Trooping the Colour

Kate Middleton prosegue la chemioterapia preventiva contro il cancro, di cui non sono stati rivelati tipologia e gravità. Kensington Palace ha annunciato però che la Principessa del Galles non tornerà in pubblico fintanto che è sottoposta alle cure contro il tumore. Dunque, non la vedremo a nessuno degli eventi estivi e William dovrà svolgere i propri doveri di Corte e in parte anche quelli di suo padre Carlo senza il sostegno della moglie.

Il Palazzo ha fatto sapere che Kate non sarà presente alle prove del Trooping the Colour, il prossimo 8 giugno. E non ci sarà nemmeno al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, il 7 giugno, dove William farà da testimone. I maligni vociferano che al Royal Wedding potrebbe esserci Rose Hansbury, la presunta amante del Principe del Galles. Ma non ci sono conferme a queste voci.

Invece, non si sa ancora nulla sulla presenza di Kate il giorno del compleanno pubblico del Re, il prossimo 15 giugno. Infatti, il Palazzo non si è pronunciato sul fatto che la Principessa del Galles possa affacciarsi col resto della Famiglia Reale sul balcone di Buckingham Palace per assistere alla parata militare del Trooping the Colour. Il silenzio della Corte può essere interpretato come un buon segno, perché lascia aperta la speranza di poter vedere Lady Middleton. E se si sente di mostrarsi in pubblico, vuol dire che sta migliorando. Ma non dobbiamo farci troppe illusioni. Né d’altro canto abbatterci nel caso non comparisse.

Sta di fatto, però, che è da marzo che Kate non si mostra e la prolungata assenza comincia a scatenare fake news e teorie complottiste. C’è chi sostiene che la Principessa sia più grave di quanto il Palazzo dica ed è per questo che non compare nemmeno in foto. Addirittura si prospetta come possibile lo scenario di Harry Re o reggente per il nipote George.

Kate Middleton, la foto con l’AI che indigna

In ogni caso, c’è anche chi ha avuto il cattivo gusto di creare con l’intelligenza artificiale una finta immagine di Kate senza capelli con la testa coperta da un turbante. Una foto tanto realistica quanto agghiacciante, peggiore del ritratto poco riuscito di Lady Middleton.

Sicuramente ha suscitato l’indignazione, e a ragione, di molti che hanno fortemente criticato chi ha deciso di produrre una simile immagine. L’intenzione, stando ai fan della Principessa, era quella di lanciare un messaggio positivo per dirle che lei è sempre bellissima e amatissima anche se la malattia l’ha trasformata. Ma il risultato è l’opposto e la foto è eticamente discutibile.