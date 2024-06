Kate Middleton, ultime notizie. Rose Hanbury al matrimonio del Duca di Westminster con William

Fonte: Getty Images Kate Middleton, chi è Rose Hanbury, Marchesa Cholmondeley

Kate Middleton prosegue la chemioterapia preventiva e non accompagnerà William al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, con Olivia Henson. Ma è possibile che al Royal Wedding sia presente Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley e presunta amante o ex amante del Principe del Galles.

William senza Kate Middleton al matrimonio del Duca di Westminster

Mentre si inseguono le notizie sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che è malata di cancro, e in molti, compreso Antonio Caprarica, sono convinti che la situazione sia più grave di quello che dicono perché il tumore sarebbe a uno stadio avanzato, William prosegue con gli impegni di Corte. In settimana andrà in Francia per commemorare gli 80 anni dello sbarco in Normandia e il 7 giugno parteciperà al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, al quale è legato da profonda amicizia, con Olivia Henson.

Hugh infatti è il figlioccio di Re Carlo e padrino di George, il primogenito di William e Kate Middleton, pare che sia anche il padrino di Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, ma non è mai stato confermato.

William farà da testimone allo sposo e probabilmente sarà l’unico membro senior della Famiglia Reale a partecipare alle nozze. Ovviamente Kate non ci sarà a causa del cancro. Harry e Meghan hanno declinato l’invito e dopo le tensioni di coppia anche Carlo e Camilla dovrebbero dare forfait.

Rose Hanbury, presenza imbarazzante alle nozze di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster

Alle nozze tra Grosvenor e Olivia Henson però potrebbero partecipare Rose Hanbury e suo marito Davide, il Marchese di Cholmondeley. Potrebbe essere del tutto plausibile, anche se la loro presenza non è stata confermata ufficialmente. Certo, William si troverebbe in una posizione scomoda e imbarazzante che però potrebbe evitare con l’aiuto degli sposi nella disposizione dei tavoli.

La Marchesa, che si dice abbia avuto una relazione clandestina con William e per questo Kate ha rotto l’amicizia con lei, ultimamente è comparsa in diversi eventi che hanno coinvolto la Famiglia Reale. Questo perché con Kate in malattia e Carlo non ancora tornato pienamente in salute, molti incarichi sono stati ridistribuiti.

Rose Hansbury, stessi look di Kate Middleton

Così, solo nello scorso maggio Rose ha presenziato a due importanti appuntamenti di Corte con Beatrice ed Eugenia di York. E ciò che ha maggiormente colpito le persone è stata la somiglianza di stile con Kate.

La Marchesa, che è stata prima alla Badminton House nel Gloucestershire e poi all’inaugurazione dell’Ordine dell’Impero Britannico, ha indossato in quest’ultima occasione un cappello identico a quello che la Principessa del Galles ha portato in due occasioni. Si tratta infatti del copricapo nero Tiffany di Lock & Co., che Kate ha sfoggiato durante una celebrazione del Commonwealth all’Abbazia di Westminster nel 2018 e di nuovo nel 2021 per la cerimonia del Remembrance Day.

Fonte: Getty Images

Non è la prima volta che le due donne si vestono allo stesso modo, era già capitato nel 2023 quando indossarono le stesse décolleté nere di Aquazurra, abbinandole a un abito molto simile, a distanza di poche settimane.

Forse proprio questa somiglianza e questa similarità di gusti hanno attratto William verso Rose Hanbury, anche se adesso la storia pare essere definitivamente conclusa. Il Principe del Galles sarebbe tornato pentito da Kate. Ora più che mai è al suo fianco nella lotta contro il cancro.