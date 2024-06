Matrimonio Duca di Westminster e Olivia Henson, lusso esagerato. Prime foto con William

Fonte: Getty Images Matrimonio Hugh Grosvenor, Duca di Westminster e Olivia Henson: look e ospiti

Hugh Grosvenor, settimo Duca di Westminster, e Olivia Henson oggi sposi con una cerimonia degna della Famiglia Reale nella cattedrale di Chester. D’altro canto, lui è il figlioccio di Carlo ed è uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna.

Matrimonio Hugh Grosvenor e Olivia Henson, la cerimonia

Le nozze tra Hugh Grosvenor e Olivia Henson si svolgono alle 12, ora inglese, nella cattedrale di Chester. Celebra la cerimonia il decano Tim Stratford, mentre al reverendo Mark Tanner è affidata l’omelia e a Rosie Woodall, la guida della preghiera.

La cattedrale di Chester è particolarmente significativa per il Duca di Westminster, infatti è al centro della tenuta di famiglia e anche sua sorella maggiore, Lady Tamara, si è sposata lì nel 2004, quando ci fu l’incidente con Camilla.

Allora non era ancora la moglie di Carlo e fu invitata alle nozze con la clausola di non sedersi accanto all’allora Principe del Galles. Camilla rifiutò e sia lei che Carlo non si presentarono al matrimonio.

100mila fiori come decorazioni

Chiesa e villaggio sono stati addobbati a festa con una quantità esagerata di fiori, si parla di 100mila. Gli sposi, per le decorazioni floreali, si sono ispirati al matrimonio di William e Kate Middleton. Le strade del paese sono state chiuse per due giorni per permettere lo svolgimento della funzione davanti a 400 invitati.

Gli ospiti reali: solo William ha confermato

Olivia e Hugh hanno invitato, oltre ai parenti e agli amici stretti, molti esponenti della aristocrazia britannica e dell’alta borghesia. Della Famiglia Reale c’è solo William che ha un ruolo speciale, quello di valletto o testimone dello sposo.

Però, il Principe del Galles non ha partecipato alle prove di nozze che si sono svolte il 6 giugno, infatti era in Francia per la commemorazione del D-Day, dove ha svolto una serie di incarichi in rappresentanza di suo padre Carlo. Anche se è stato tra i primi ospiti ad arrivare in chiesa. Il Principe indossa un tight ed è entrato in chiesa a testa bassa, con un’espressione piuttosto preoccupata.

Ovviamente Kate Middleton non partecipa alle nozze del Duca di Westminster. Mentre non è chiara la presenza di George. Anche Carlo e Camilla sono stati invitati. Infatti, Hugh è il figlioccio del Re, ma la coppia non ha confermato la sua presenza.

Mentre Harry e Meghan Markle non sono presenti, il Duca del Sussex ha declinato l’invito perché ha voluto evitare di incontrare William. Soprattutto pare si sia offeso dal fatto che al Principe del Galles è stato offerto un ruolo di primo piano al matrimonio, ma a lui no, malgrado sia molto amico di Hugh Grosvenor che pare abbia fatto da padrino a Archie.

Si è anche detto che Rose Hanbury, la presunta amante di William, potrebbe partecipare alle nozze. Ma non si hanno conferme.

L’abito da sposa di Olivia Henson

Top secret è l’abito da sposa di Olivia Henson fino a oggi. Olivia non ha tradito le aspettative e si è presentata con tradizionale abito bianco, molto semplice con un lungo velo ricamato sui bordi.

Olivia, che ha studiato nello stesso college di Kate e le somiglia molto, tempo fa ha dichiarato di essere felice di sposarsi a Chester e di andare ad abitare a Eaton Hall.