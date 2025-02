Carolina di Monaco, suo figlio Pierre Casiraghi mette a rischio la vita come il padre con l’Admiral Cup

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Pierre Casiraghi e Carolina di Monaco

Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, ha annunciato che parteciperà alla Admiral Cup, considerata una delle competizioni sportive più pericolose al mondo. Una scelta che fa tremare, considerando quanto è accaduto a suo padre, morto prematuramente in un incidente nautico durante una gara.

Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi partecipa alla regata più pericolosa al mondo

Carolina di Monaco e Beatrice Borromeo, rispettivamente madre e moglie di Pierre Casiraghi, non avranno accolto positivamente la sua decisione di partecipare alla Admiral Cup, considerata la più prestigiosa ma anche la più pericolosa regata al mondo.

L’evento sportivo, che si terrà dal 17 luglio al primo agosto, prende il via dall’Isola di Wight. La competizione vedrà Pierre Casiraghi al timone di una delle imbarcazioni dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente. Per la prima volta nella sua storia, il club prenderà parte a una delle competizioni più rinomate al mondo. Ed è anche la prima volta che il figlio di Carolina di Monaco si è iscritto a questa pericolosissima gara.

L’Admiral Cup è considerata una delle gare più prestigiose e difficili del settore. Solo l’élite dei velisti vi partecipa e Pierre è uno di loro.

Pierre Casiraghi, il duro allenamento per prepararsi alla competizione

Malgrado la sua grande esperienza in mare, Casiraghi si sta già allenando per affrontare le sfide in mare della prossima estate. Con lui una squadra di velisti più che qualificati. Pierre sarà il capitano della Carkeek 40 Jolt 6, una barca a vela da regata di 40 piedi. Mentre, colui che ha avuto l’idea di iscriversi alla competizione, Peter Harrison, membro dello Yacht Club de Monaco e proprietario delle imbarcazioni Jolt, sarà al timone di un TP52 Jolt 3 , ovvero un monoscafo di 52 piedi.

Il marito di Beatrice Borromeo ha spiegato che si stanno già allenando per affrontare le gare che saranno sfidanti e molto difficili. “Abbiamo un solido programma di allenamento, barche performanti e un team determinato. La costanza sarà fondamentale: due regate andate male e tutto si complica. Dovremo restare concentrati e affrontare ogni giornata come una nuova sfida”.

Carolina di Monaco, il destino fatale di Stefano Casiraghi

La scelta di Pierre Casiraghi di partecipare a un evento così pericoloso, per quanto prestigioso, avrà creato una qualche apprensione in Carolina di Monaco e in Beatrice Borromeo.

In effetti, è inevitabile non pensare a quanto è successo a Stefano Casiraghi, padre di Charlotte, Pierre e Andrea, morto prematuramente il 3 ottobre 1990 in un incidente nel corso dei campionati del mondo offshore a Montecarlo. Il marito di Carolina pilotava il catamarano Pinot di Pinot. L’imbarcazione si rovesciò e l’impatto con l’acqua fu fatale per Casiraghi.

Pierre ha ereditato la passione per il mare e per le imbarcazioni, così come il coraggio nell’affrontare le sfide più audaci e difficili.