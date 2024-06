Matrimonio Hugh Grosvenor, l’abito da sposa di Olivia Henson e i segreti del Royal Wedding

Il matrimonio tra Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, e Olivia Henson è decisamente il Royal Wedding dell’anno. Le nozze si celebrano il 7 giugno alla presenza di William, che è il testimone dello sposo, e George, che ha un ruolo speciale. Della sposa si conosce pochissimo e non ci sono molte foto, ma sono trapelate alcune indiscrezioni sul suo abito bianco, che è già sensazionale.

Hugh Grosvenor, Duca di Westminster si sposa

Hugh Grosvenor, settimo Duca di Westminster e uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna, sposa Olivia Henson nella cattedrale di Chester alla presenza di 400 invitati, che comprendono importanti esponenti dell’aristocrazia inglese, uomini e donne facoltose e – come ciliegine sulla torta – William, il Principe del Galles e suo figlio George, la cui presenza è stata incerta fino a non poco tempo fa.

Gli occhi sono tutti puntati su Olivia Henson, la sposa. Anche perché è una persona molto discreta che non ha nemmeno un profilo social. Motivo per cui non è trapelato nemmeno un dettaglio sul suo abito da sposa, sebbene una qualche idea di come possa essere, ce la siamo fatta.

L’abito da sposa di Olivia Henson

Olivia Henson proviene dall’alta borghesia britannica. Ha studiato nella stessa scuola di Kate Middleton, il Marlborough College e le somiglia molto. Dalle poche foto che abbiamo di lei, si evince che il suo stile è semplice, pulito e lineare. A volte troppo. Predilige i look casual e comodi, i pantaloni alle gonne. Indossa colori tenui, le piace il bianco ma anche tonalità come il celeste e il verde acqua. Non usa fantasia eccessive, piuttosto neoromantiche, floreali e delicate.

Dunque, ci si aspetta un abito da sposa senza troppe decorazioni o presenza eccessiva di pizzo. Probabilmente l’abito ha un taglio classico, con corpetto sciancrato e gonna ampia ma non esagerata. Altrettanto probabilmente schiena e spalle sono coperte. Ci si aspetta però che Olivia indossi un velo lungo sotto il quale i lunghi capelli biondi siano raccolti in un’elegante chignon.

Olivia Henson lavora come Key Account Manager presso Belazu, un’azienda che produce alimenti con ingredienti sostenibili e ricercati. Quindi, in linea con la sua professione, potrebbe aver scelto un brand green di abiti da sposa, magari realizzato con materiali riciclati. D’altro canto, nella Famiglia Reale sono molto le Lady che hanno adottato questo stile, come ad esempio Beatrice ed Eugenia di York.

Nozze del Duca di Westminster, William e gli altri ospiti

In ogni caso, per il Royal Wedding sono stati ordinati 100mila fiori per decorare la chiesa e il villaggio in cui si svolge la cerimonia che viene animata dal coro della cattedrale e dalle voci bianche della vicina Eaton Hall, dove ha sede la residenza dei Duchi di Westminster. Per due giorni le strade dal paese sono chiuse al traffico.

Fonte: Getty Images

William è stato invitato al matrimonio lo scorso dicembre. Kate Middleton non è presente a causa del cancro. Ma il Principe del Galles ha subito accettato di fare da testimone. Si dice che proprio il ruolo speciale che ha alle nozze di Hugh, Harry ha deciso di non partecipare. Anche lui e Meghan Markle sono stati invitati, ma non ci saranno. Pare che il Duca del Sussex pensasse che di avere il ruolo che è andato a suo fratello e per questo si sia offeso con Grosvenor.

D’altro canto, il Duca di Westminster, che è il figlioccio di Carlo, non poteva che scegliere William. Infatti, a sua volta, è il padrino di George. Si dice che lo sia anche di Archie, il figlio di Harry e Meg, ma questi ultimi non hanno mai voluto rivelare i nomi di chi ha fatto da padrino e madrina ai loro bambini.

Carlo e Camilla non ci sono. La Regina consorte non ha mai dimenticato l’umiliazione subita da Lady Viola Grosvenor, sorella di Hugh, quando la invitò al suo matrimonio imponendole però di non sedersi accanto a Carlo. Allora infatti non erano ancora sposati. Alla fine, nessuno dei due andò a quelle nozze.