Carolina di Monaco, l’unica nipote India Casiraghi erede di due fortune multimiliardarie

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover con India Casiraghi

Carolina di Monaco ha un’unica nipote, India, figlia di Andrea Casiraghi e di Tatiana Santo Domingo. Infatti, tutti gli altri nipotini della Principessa sono maschi.

Carolina di Monaco, chi è sua nipote India Casiraghi

India Casiraghi è destinata a ereditare due imperi multimiliardari, quello del padre e soprattutto quello della madre che è un’imprenditrice di successo nell’ambito della moda. La piccola è nata a Londra il 12 aprile 2015. È la secondogenita di Tatiana e Andrea Casiraghi, che hanno due altri maschi, Sacha, il primogenito e primo a rendere nonna Carolina di Monaco e Maximilian, il più piccolo della famiglia.

Fonte: Getty Images

India ha molti tratti in comune con un’altra Principessina famosa, Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William. Entrambe sono le uniche femminucce di casa, perché hanno due fratelli, sono secondogenite, sono nate nello stesso anno, il 2015 a nemmeno un mese di distanza, e nella stessa città, Londra.

Sia India che Charlotte hanno un innato senso per la moda, ereditato dalle rispettive mamme che adorano vestirle coordinate a loro. Tra l’altro Tatiana e la sua bimba hanno posato recentemente per una collezione di abiti del brand fondato dalla Santo Domingo che rispetta i canoni della moda green e lo stile etnico.

L’unica grande differenza tra India e Charlotte è che la prima non ha alcun titolo nobiliare né alcun ruolo istituzionale all’interno del Principato di Monaco. Dunque, in futuro potrà scegliere come meglio impiegare il suo tempo e a quale professione dedicarsi, mantenendo quel tanto che basta i legami con la Rocca. Così, probabilmente, la vedremo anno dopo anno affacciarsi alla finestra del Palazzo per la Festa nazionale e magari, quando avrà l’età, nonna Carolina la inviterà all’annuale Ballo della Rosa.

Carolina di Monaco, India Casiraghi è la più ricca

Di sicuro, come Charlotte, dal punto di vista finanziario non si deve preoccupare. Infatti, erediterà sia da mamma Tatiana che da papà Andrea due fortune miliardarie. Il patrimonio di Casiraghi è forse più noto di quello della Santo Domingo che però non ha nulla da invidiare al marito.

Per molto tempo Tatiana è stata considerata la donna più ricca di Montecarlo. Adesso il primato dovrebbe spettare a sua cognata Alexandra di Hannover che è anche la più titolata del Principato.

Tatiana è la nipote di Julio Mario Santo Domingo che prima di morire, nel 2011, era al 108esimo posto nella lista dei più ricchi di Forbes. Lei è nata nel 1983 a New York dove abitava a Manhattan, al 740 di Park Avenue, con vicini di nome Rockefeller o Vanderbilt. Ha avuto un’educazione internazionale tra Ginevra, Parigi, Londra e New York.

Nel 2009 ha fondato il suo brand di moda etica, Muzungu Sisters, di cui continua a occuparsi anche dopo il matrimonio con Andrea Casiraghi. Ovviamente l’eredità patrimoniale sarà divisa equamente tra i tre figli, ma la piccola India sta già prendendo confidenza col mondo della moda e quasi sicuramente prenderà le redini del marchio costituito dalla mamma, unendo così la fortuna dei Santo Domingo e dei Casiraghi.