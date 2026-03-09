Carolina di Monaco, per i 70 anni del Ballo della Rosa resta il mistero su Charlene

Carolina di Monaco ha organizzato la 70esima edizione del Ballo della Rosa con tema galattico. Ma resta il mistero su Charlene e il compagno di Charlotte Casiraghi

Getty Images Charlene, Carolina di Monaco, le Principessa a spalle nude al Ballo della Rosa. Tranne una

Carolina di Monaco si appresta a celebrare la 70esima edizione del Ballo della Rosa, uno degli eventi più glamour ed esclusivi del Principato. Tutto è pronto, resta un’unica incognita la presenza della Principessa Charlene di Monaco, moglie di Alberto, che non sempre si degna di partecipare.

Carolina di Monaco, data e tema del Ballo della Rosa 2026

Indipendentemente dalla presenza o meno di Charlene, Carolina di Monaco ha organizzato una serata indimenticabile in occasione del Ballo della Rosa 2026.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo, alle ore 20, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sede storica dell’evento.

Dato che si tratta di un anniversario importante, i 70 anni del Ballo, è stato scelto un tema altrettanto speciale. Quest’anno si volta tra le stelle: infatti questa edizione si chiama “Galaxy Rose Ball”. Così, dopo aver trasformato lo Sporting in lo Sporting in una capanna sulla spiaggia al tramonto, in un cabaret anni ’20, in uno studio di Bollywood e in un tempio della discoteca, nel 2026 ci si immerge nelle meraviglie dello spazio.

Ancora una volta la direzione artistica del Ballo della Rosa è stata affidata a Christian Louboutin che ha ereditato quest’incarico da Karl Lagerfeld, grande amico della Principessa Carolina e di sua figlia Charlotte Casiraghi.

A rivelare gli ultimi dettagli dell’edizione 2026 è stata Françoise Dumas, che da 30 anni anima la serata. Sul suo profilo Instagram a svelato il tema e il logo del Ballo che raffigura una sorta di Saturno con al centro una rosa.

Carolina di Monaco e il mistero Charlene

Per ora non sono stati resi noti gli artisti che si esibiranno durante la serata, ma possiamo prevedere che non perderanno l’appuntamento più glamour del Principato Charlotte Casiraghi, Andrea e Tatiana Santo Domingo, Pierre e sua moglie Beatrice Borromeo. Anzi, proprio lo scorso anno durante il Ballo pare abbiano annunciato alla famiglia l’arrivo della piccola Bianca.

Praticamente certa è la presenza di Alexandra di Hannover che di solito è accompagnata dal fidanzato Ben-Sylvester Strautmann, probabilmente ci saranno i figli di Stéphanie di Monaco, mentre lei non di solito non partecipa mai, perché preferisce evitare le occasioni mondane. Ovviamente ci sarà Alberto di Monaco che presiede al Ballo assieme a sua sorella Carolina.

Invece resta sempre un punto di domanda la presenza di Charlene di Monaco che non sempre accompagna il marito. Non è mai stato chiarito se questa ritrosia sia una sorta di dispetto nei confronti di Carolina – le due donne non sono mai andate particolarmente d’accordo – oppure sia una sorta di favore che fa alla cognata, evitando di rubarle la scena proprio nella sua serata speciale.

Lo scorso anno Charlene fece scalpore presentandosi allo Sporting Club con un abito sofisticato, decorato da una mantiglia di pizzo, che lasciava scoperte le spalle. Vedremo se anche nel 2026 sorprenderà tutti.

Ballo della Rosa 2026, con chi andrà Charlotte Casiraghi

Altra incognita riguarda l’eventuale accompagnatore di Charlotte Casiraghi. Da quando ha divorziato dal marito Dimitri Rassam, la figlia di Carolina ha partecipato al Ballo sempre da sola, malgrado abbia una relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu. Ma non l’ha mai ufficializzata con la famiglia. Pare inoltre che sua madre non approvi la sua scelta.

Però, dopo il successo del suo ultimo libro, Charlotte potrebbe decidersi a presentarlo ufficialmente.

