Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, alleate al Ballo della Rosa. Alexandra isolata

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo non sono mai state così complici come al Ballo della Rosa 2025, tanto da lasciare in disparte Alexandra di Hannover che per sua fortuna ha potuto contare sul fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo alleate al Ballo della Rosa 2025

Per il secondo anno consecutivo, Charlotte Casiraghi si è presentata sola al Ballo della Rosa. La figlia di Carolina di Monaco ha infatti divorziato da Dimitri Rassam nel gennaio 2024 e quello che si dice essere il suo nuovo amore, Nicolas Mathieu, non è mai stato presentato a Palazzo. Dunque, Charlotte è ufficialmente single e come tale non ha avuto alcun accompagnatore al suo fianco per il gala, organizzata da sua madre.

Ma non ha certo trascorso la serata in isolamento. Infatti, si è molto divertita in compagnia dei suoi fratelli e soprattutto di sua cognata Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi.

Charlotte e Beatrice hanno da sempre un buon rapporto. Ma ognuna è sempre stata concentrata sulla sua vita e sulla sua famiglia. Le due cognate non hanno mai manifestato pubblicamente un particolare affetto reciproco. Anzi, spesso sono state messe a confronto, in quanto donne molto raffinate ed eleganti e testimonial di due brand competitor.

Fonte: IPA

Per questo ha stupito la complicità che è andata in scena durante il Ballo della Rosa tra loro due. Charlotte e Beatrice camminano affiancate, parlando fitto fitto, la Borromeo abbraccia la Casiraghi e addirittura si tengono per mano. E sono state immortalate così anche nelle foto ufficiali.

Le due cognate dunque si sono insolitamente alleate e il motivo di ciò è probabilmente il fatto che anche Beatrice è sola, forse per la prima volta, al Ballo della Rosa. Infatti, suo marito Pierre Casiraghi stranamente non c’è. Forse è impegnato con gli allenamenti per l’importante e pericolosissima regata che lo vedrà impegnato la prossima estate.

Fonte: IPA

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, look a confronto

Alleate e bellissime, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo si sono presentate al Ballo della Rosa con due abiti da sogno, molto diversi tra loro.

La figlia di Carolina di Monaco ha indossato ovviamente una creazione di Chanel, di cui è brand ambassador. Si tratta di un vestino nero con spalline larghe, scollo rotondo, corpetto ornato con cristalli e gonna trasparente e balze. Charlotte lo ha abbinato a delle slingback con plateau e clutch nera. I capelli erano raccolti in un’acconciatura alta ed elegante.

Beatrice ha invece optato per un abito in voile rosso, di Dior, di cui è brand ambassador, con corpetto intrecciato, gonna morbida a pieghe e maniche trasparenti, a mantello. Splendida e unica la pettinatura, con una treccia che funge da tiara e raccoglie una coda alta.

Alexandra di Hannover isolata

Alexandra di Hannover, figlia più piccola di Carolina di Monaco, è rimasta un po’ isolata rispetto a sua sorella Charlotte e alla cognata Beatrice che l’hanno esclusa dalla loro alleanza.

D’altro canto, la Principessa era accompagnata al Ballo dal suo fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. E per fortuna che c’era lui ad occuparsi di lei. Alexandra, dalle foto del gala, non sembra aver interagito con la Casiraghi e la Borromeo, l’unica che le ha rivolto più volte la parola è stata l’altra cognata, Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi.

Alexandra comunque ha saputo prendersi la ribalta con un look rosa acceso, molto romantico, firmato Giambattista Valli.