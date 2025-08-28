Charlotte Casiraghi, il look strepitoso è una risposta al pancione di Beatrice Borromeo

Charlotte Casiraghi si presenta in bolero e jeans di Chanale e fa dimenticare il pancione di sua cognata Beatrice Borromeo, incinta per la terza volta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha trascorso un’estate dietro le quinte, lasciando la scena a sua cognata Beatrice Borromeo, incinta per la terza volta, e a sua sorella Alexandra di Hannover, fotografata in più di un’occasione col fidanzato. Ma è bastato un semplice look sfoggiato agli incontri letterari che organizza con Chanel, per mettere le sue “rivali” in secondo piano.

Charlotte Casiraghi fa dimenticare il pancione di Beatrice Borromeo

Indubbiamente questa è stata l’estate di Beatrice Borromeo. La moglie di Pierre Casiraghi è in dolce attesa per la terza volta. Dopo Stefano e Francesco, finalmente è in arrivo una bimba.

A luglio Beatrice ha sfoggiato look fantastici durante gli eventi mondani del Principato di Monaco. A fine luglio, tra cui un fantastico completo bianco di Dior in occasione dei 20 anni di regno del Principe Alberto. Alla festa, suo marito Pierre era assente perché impegnato nell’Admiral’s Cup, la prestigiosa regata che lo ha visto vincitore.

Poi in agosto, finalmente le vacanze al mare dove la Borromeo è stata fotografata con la sua dolce metà a Saint Tropez e non sono mancate le paparazzante in costume da bagno animalier con pancione in vista.

Charlotte Casiraghi in tutte queste occasioni è rimasta in disparte, un passo indietro rispetto alla cognata, permettendole di vivere il suo momento idilliaco, con un bebè in arrivo, il trionfo sportivo di Pierre e le giornate incantevoli in mare.

Ma adesso è arrivato il momento di Charlotte. Chanel ha pubblicato le foto dell’incontro letterario a rue Cambon dove alla figlia di Carolina è bastato indossare un semplice paio di jeans per strabiliare.

Charlotte Casiraghi, i jeans di Chanel sono una favola

La Casiraghi ha incontrato la scrittrice Katie Kitamura, consigliando i suoi libri tra le letture imperdibili dell’estate.

Charlotte si è presentata all’appuntamento culturale indossando una giacca a bolero, nello stile tipico della Maison francese. Si tratta di un capospalla blu, bordato di bianco, a girocollo senza baveri, maniche corte, taschine laterali e impreziosita da bottoni-gioiello.

La figlia di Carolina l’ha abbinata a un paio di jeans blu scuro, a gamba svasata. I gioielli sono ridotti al minimo, un bracciale d’oro giallo, un anello, il caschetto lungo è dritto e passato alla piastra, il make up naturale con le labbra rosa, coordinate allo smalto delle mani.

Un look semplice e di estrema raffinatezza che esalta la bellezza naturale di Charlotte, sempre più identica a sua madre. In effetti, lei è la copia perfetta di sua mamma quando aveva la sua età e più passa il tempo, più le due si somigliano.

Le foto dell’incontro sono state pubblicate da Chanel e riprese sui social dove i complimenti alla Casiraghi si sprecano. C’è chi scrive: “Così bella ed elegante Charlotte ❤️❤️” e poi tantissimi cuoricini a sottolineare l’apprezzamento per il suo aspetto, ma anche per il suo impegno culturale.