Beatrice Borromeo “tradisce” Charlotte Casiraghi e si affida all’ex della cognata

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo incinta è stata fotografata qualche giorno fa, per la prima volta dopo l’ufficializzazione della gravidanza. Con lei c’era il marito, Pierre, ma anche Dimitri Rassam, l’ex marito di Charlotte Casiraghi. Cosa ci faceva questo strano trio a Barcellona?

Beatrice Borromeo incinta di una bambina

A fine maggio Beatrice Borromeo ha assistito alla Cruise di Christian Dior 2026, a Roma, dove ha svelato di essere incinta per la terza volta. Anche se non l’ha comunicato ufficialmente, le forme arrotondate erano inequivocabili.

Un paio di settimane dopo Beatrice Borromeo è stata fotografata a Barcellona insieme al marito Pierre Casiraghi. I due si sono concessi un weekend senza figli. Stefano e Francesco sono rimasti a casa mentre mamma e papà ne approfittavano per fare i turisti, prima della nascita della loro bimba. Infatti, la coppia aspetta la sua prima femminuccia.

Il sesso del bebè è stato rivelato da un’amica giornalista della Borromeo che su Instagram ha annunciato l’arrivo di una bimba, commettendo forse una gaffe, dato che i futuri genitori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a proposito della gravidanza. Inga Griese, dopo aver incontrato Beatrice alla sfilata, ha infatti postato: “È stato un vero piacere incontrare di nuovo l’icona di bellezza Beatrice Casiraghi-Borromeo , felicemente incinta di una bambina dopo due figli maschi”, rivelando al mondo la lieta notizia.

Beatrice Borromeo, jeans e friulane a Barcellona

A Barcellona Beatrice Borromeo sfoggia un look casual ma di una raffinatezza estrema. La moglie di Pierre indossa una blusa boho di lino bianco, con ricami gialli e rosa sul davanti, collo coreano e maniche lunghe arrotolate sopra i polsi. La casacca è abbinata a un paio di jeans larghi e ai piedi indossa delle friulane animalier Mary Jane. Mentre opta per una piccola hand bag in pelle chiara.

Un outfit spensierato e ultra chic che si addice perfettamente allo stile di Beatrice che nasconde sotto i volumi ampi le forme arrotondate della gravidanza.

Beatrice Borromeo, l’incontro con l’ex di Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam

Beatrice e Pierre sono voltati a Barcellona non solo per fare i turisti. Lì infatti hanno incontrato Dimitri Rassam, l’ex marito di Charlotte Casiraghi. I tre sono stati fotografati insieme mentre passeggiavano per la città. E sembravano tranquilli e in perfetta armonia, malgrado il divorzio di Dimitri e Charlotte.

I due si sono lasciata a gennaio 2024, senza rilasciare alcuna dichiarazione. La motivazione del divorzio, avvenuto dopo sei anni trascorsi insieme, quattro dei quali sposati, e un figlio, Balthazar, non è mai stata chiarita ufficialmente. Pare che a volere la separazione sia stata la Casiraghi, perché il marito era sempre fuori casa, troppo impegnato col lavoro. E poco dopo lei si è fidanzata con lo scrittore Nicolas Mathieu.

Nonostante Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi vadano molto d’accordo, la moglie di Pierre non si fa problemi a frequentare l’ex della cognata. Ma c’è un motivo ben preciso.

Infatti, Beatrice, Pierre e Dimitri, che è produttore cinematografico, sono coinvolti nella realizzazione di lungometraggi sulle origini della famiglia Grimaldi che regna a Monaco dal XIII secolo. La Borromeo, che ha già realizzato un docu-film su Vittorio Emanuele di Savoia, sta realizzando con Dimitri una serie di pellicole programmi televisivi sulla storia del principato; il primo lungometraggio sarà incentrato su Francesco Grimaldi, “il Maligno”, e sulla sua conquista di Monaco.

Questo progetto ha quindi portato Beatrice a “tradire” Charlotte, affidandosi a Dimitri che è un produttore di grande successo ed è entusiasta di questo lavoro, come ha dichiarato qualche tempo fa: “Pensavo di conoscere questa storia, ma a quanto pare ne avevo solo scalfito la superficie. È semplicemente epica in ogni senso: famiglia, avventura, intrigo… La vera storia della fondazione dei Grimaldi di Monaco, circa sette secoli fa, è una delle più avvincenti che abbia mai avuto l’opportunità di scoprire, ed è merito dell’iniziativa di Beatrice, Andrea e Pierre”.

Pare infatti che sia stato Andrea Casiraghi ad avere l’iniziativa, seguito poi dal fratello Pierre e dalla cognata Beatrice.