Beatrice Borromeo incinta, il pancino si vede: “Speriamo sia femmina”

Fonte: Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo pare proprio che aspetti il terzo bebè, dopo Stefano e Francesco. Alla sfilata Cruise di Christian Dior 2026, a Roma, la moglie di Pierre Casiraghi sembra incinta. Il pancino questa volta è più che sospetto. Insomma, manca solo l’ufficialità.

Beatrice Borromeo incinta, le prove

Dopo un periodo lontano dalla ribalta, Beatrice Borromeo è tornata in pubblico. Lo ha fatto per la sfilata Cruise di Dior di cui lei è brand ambassador. Dunque, non poteva perdersi l’appuntamento.

L’ultima volta che l’avevamo vista era al Ballo della Rosa, lo scorso 29 marzo. Di fatto, sono passati due mesi. Alla serata di gala Beatrice e sua cognata Charlotte Casiraghi erano apparse particolarmente solidali, tanto che nelle foto ufficiali si tenevano per mano. Insomma, la confidenza tra loro era eccessiva.

Forse ora si spiega il perché di questa speciale solidarietà. Il Ballo della Rosa potrebbe essere stata l’occasione in cui Beatrice Borromeo ha dato il lieto annuncio della gravidanza alla famiglia.

Fonte: Getty Images

In effetti, dopo di allora, quando nessuno poteva sospettare della dolce attesa, la moglie di Pierre Casiraghi non si è più vista. Non era presente nemmeno al GP di Formula 1, un evento in cui di solito tutti i figli di Carolina di Monaco con mogli, compagni e figli si riuniscono. Insolitamente però Beatrice non c’era. Ed ecco la seconda prova che confermerebbe la gravidanza.

Ma il segno determinante che ha fatto cadere ogni dubbio, sono le curve arrotondate sfoggiate alla sfilata di Dior.

Beatrice Borromeo, divina in bianco Dior

Beatrice Borromeo si è presentata alla sfilata Cruise Dior 2026, che si è tenuta nella magnifica Villa Albani Torlonia, a Roma, indossando un elegante abito a peplo bianco, asimmetrico, dove l’unica spallina è adornata da un grande fiocco. Il vestito rivelava le curve della dolce attesa, accarezzandole la silhouette.

Il look scelto dalla Borromeo è in sintonia con la serata organizzata da Dior che ha presentato una collezione ispirata al Bal Blanc del 1930, che fu strabiliante allora per il dress code bianco, e alla figura di Mimì Pecci Blunt, importante mecenate tra le due guerre.

Fonte: Getty Images

Beatrice lo ha abbinato a dei sandali alti e a una clutch d’oro. I capelli erano raccolti in un raffinato chignon che esaltava gli orecchini di diamanti a lobo. Semplicemente magnetica e divina. La sua eleganza innata, addolcita dalla gravidanza, la rendevano splendida.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono genitori di due maschi, Stefano e Francesco. Pare però che ora sia in arrivo una bimba. Dunque, Carolina di Monaco presto diventerà di nuovo nonna e quanto si dice di una femminuccia.