Splendida in rosso, Charlene di Monaco presenzia assieme al marito il principe Alberto al Gran Premio e gli occhi sono tutti per lei

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Il Gran Premio di Monaco è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di Formula 1, ma anche dagli affezionati della Principessa Charlene. La consorte del futuro Re Alberto è ormai presenza fissa alla manifestazione sportiva dove, anno dopo anno, sfoggia sempre look da sogno. Quest’anno, ha scelto un raffinato completo rosso fuoco.

L’outfit total red al Gran Premio di Monaco 2025

Nei giorni del Gran Premio si intensificano gli impegni istituzionali dei Principi di Monaco. Nella soleggiata giornata di domenica 25 maggio, Alberto II e la moglie Charlene hanno, per primi, fatto visita ai tifosi dell’Association Monégasque de handicapés moteurs, che hanno omaggiato con un simpatico dono: dei cappellini dedicati al campione delle quattro ruote Charles Leclerc. Poi, un saluto agli addetti ai lavori e, in seguito, quello alle celebrità presenti in tribuna. Prima della gara, il canto dell’inno e, infine, il momento più atteso, quello delle premiazioni.

Fonte: Getty Images

I reali di Monaco hanno consegnato di propria mano i trofei ai vincitori del Gran Prix. Il vincitore Lando Norris è stato premiato dal Principe Alberto, il monegasco Charles Leclerc ha ricevuto il trofeo dalle mani della Principessa, mentre a premiare il terzo classificato Piastri è stato il Principe Andrea Casiraghi. Tutti elegantissimi, ma a rubare la scena, senza dubbia, era Charlene, raggiante in un completo total red.

Fonte: Getty Images

Per l’occasione allo stesso tempo sportiva ed istituzionale, la Principessa atleta ha scelto un paio di morbidi pantaloni dal taglio dritto, sartoriali e con pinces. Nello stesso colore, la preziosa e particolare blusa, anch’essa rosso fuoco. Maniche lunghe e scollo morbido, con il colletto lasciato cadere morbido sul petto. Il tratto distintivo del top era senz’altro il tessuto a righe cangianti ton sur ton. Nella stessa tinta i vertiginosi tacchi a spillo e il rossetto. Ai lobi, la Principessa ha scelto delle croci di diamanti, messe in risalto dal raccolto a onde morbide dei capelli. Semplice e quasi nature il make up occhi e la manicure, in un delicato color nude rosato.

I più bei look di Charlene in Formula 1

È dal 2007, ormai 18 anni, che Charlene di Monaco non perde una delle premiazioni del Gran Prix. E, nel corso degli anni, di fronte ai campioni del volante ha sfoggiato alcuni look che è tutt’oggi impossibile dimenticare. A cominciare dal raffinato tubino bianco indossato nel 2014, con orlo al ginocchio e spalle scoperte, reso interessante da un collo alla coreana asimmetrico e ravvivato da una striscia rosso fuoco sul davanti. Bello anche l’abito firmato Akris – uno dei designer preferiti della Principessa – scelto nel 2023. Un vestito smanicato e lungo a coprire le scarpe, in un intenso blu notte illuminato da strisce multicolor.

Fonte: IPA

Il nostro preferito, però, resta l’outfit che Charlene ha scelto nel 2022. Una splendida tuta color carta da zucchero. E se il colore è incantevole, il bello sta tutto nei dettagli: nel largo scollo quasi alla marinara e nei polsini sblusati con bottoncini ton sur ton, nel taglio a palazzo dei pantaloni fino al profondo scollo a V sulla schiena. Il tutto abbinato a un beauty look decisamente rock, con il pixie cut cortissimo e che più platino non si può.