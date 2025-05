Charles Leclerc, tutte le bellissime fidanzate prima di Alexandra Saint Mleux

Fonte: IPA Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc, il giovane talento della Ferrari, è ormai noto per la sua abilità in pista e per il suo fascino fuori dal circuito. La sua vita sentimentale ha suscitato l’interesse dei fan, con diverse relazioni che hanno attirato l’attenzione dei media.

Prima di arrivare alla sua attuale compagna, Alexandra Saint Mleux, il pilota monegasco ha avuto accanto alcune ragazze davvero belle e interessanti, ognuna con la sua personalità e il suo stile. Scopriamo insieme chi sono state le donne che hanno fatto battere il cuore di Charles prima di Alexandra.

Giada Gianni, l’ex fidanzata italiana di Charles Leclerc

Giada Gianni è stata la prima ragazza pubblica di Charles. Classe 1998, originaria di Napoli, ma cresciuta a Monaco, la ragazza ha condiviso con lui gli anni dell’ascesa.

Una ragazza con una passione per la moda, che ha vissuto quel periodo al fianco di un ragazzo che iniziava a farsi notare sempre di più. Tra corse, viaggi e scatti sui social, la loro relazione è stata un mix di complicità e sostegno, con Giada spesso presente a tifare per Charles durante le gare.

Fonte: IPA

Poi, come spesso succede quando una carriera prende il volo, le strade si sono separate nel 2019, con Charles che ha deciso di mettere tutta la concentrazione sulla sua crescita professionale. Anche se oggi non sono più insieme, i fan ricordano ancora con affetto quei primi anni pieni di entusiasmo e sogni condivisi.

Charlotte Siné, l’amore nel cuore di Monaco

Dopo Giada, nel cuore di Charles è arrivata Charlotte Siné, architetta monegasca, con cui Charles ha condiviso un capitolo più maturo e riservato della sua vita sentimentale. La loro storia, durata circa tre anni, è stata caratterizzata da un equilibrio perfetto tra intimità e apparizioni pubbliche.

Charlotte e Charles si conoscevano da tempo: il loro primo incontro sarebbe avvenuto quando erano ragazzi e, quando hanno deciso di chiudere la loro relazione nel 2022, lo hanno fatto in maniera serena, mantenendo rispetto e amicizia.

Fonte: IPA

“Ciao a tutti – aveva scritto il pilota di Formula 1 su Instagram- Charlotte e io abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione, rimaniamo buoni amici. Abbiamo condiviso momenti grandiosi, lei è e per sempre rimarrà una persona speciale per me. È incredibile e merita il meglio. Vi prego di rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”.

Alexandra Saint Mleux, l’attuale fidanzata di Charles Leclerc

L’amore, per Charles, oggi ha il nome di Alexandra Saint Mleux, una giovane studentessa appassionata di storia dell’arte e moda. Lei è la nuova compagna che, dal 2023, accompagna Charles anche nei circuiti, diventando una presenza fissa e molto apprezzata nel mondo della Formula 1. Alexandra porta con sé un tocco di eleganza e freschezza, tra outfit studiati e un’aura da influencer senza forzature.

Fonte: IPA

La loro storia ha subito conquistato fan e media, confermando quanto sia importante per Charles avere accanto qualcuno che condivide non solo momenti privati ma anche passioni e interessi. Alexandra, infatti, con la sua personalità solare e il suo gusto raffinato, sembra perfetta per affiancare un campione che è anche una vera icona di stile fuori dalla pista.