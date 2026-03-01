Charles Leclerc, il pilota ha sposato Alexandra Saint Mleux: dopo le nozze giro in Ferrari a Montecarlo

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati: la coppia ha detto sì con rito civile a Montecarlo per poi sfrecciare a bordo di una Ferrari

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux: il pilota di Formula1 da sempre è abituato a vivere sotto i riflettori tra podi, bandiere a scacchi e l’attenzione costante dei fan, eppure quando si tratta di sentimenti sembra davvero un ragazzo d’altri tempi. Forse è anche per questa sua discrezione che la storia con Alexandra Saint Mleux ha conquistato tutti, perché sembra proprio un amore riservato e lontano dagli eccessi del gossip, ma allo stesso tempo incredibilmente romantico. Negli ultimi mesi i due sono diventati una delle coppie più osservate del paddock e dei social, fino alla notizia che ha acceso la curiosità di tutti, ovvero la notizia delle nozze celebrate con rito civile a Montecarlo.

Un passo importante, arrivato quasi in punta di piedi, ma il cui eco ha già fatto il giro del mondo per un dettaglio decisamente scenografico.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: il giro in Ferrari che fa sognare

Charles Leclerc non ha bisogno di grandi presentazioni visto che è uno dei piloti più talentuosi della sua generazione. Il suo debutto in Formula1 nel 2018 con la Sauber è solo il primo passo di una carriera costellata di successi, tanto da approdare in Ferrari già l’anno successivo, collezionando diverse vittorie con il team di Maranello.

Da sempre estremamente discreto in amore, il pilota ha protetto con grande cura la sua vita privata, senza lasciare che l’amore per la sua Alexandra fosse oggetto di gossip o copertine patinate. Questa volta però non ha potuto nascondersi perché la notizia è troppo romantica per restare segreta: Charles ha infatti sposato la sua Alexandra Saint Mleux con una cerimonia civile a Montecarlo, scegliendo ancora una volta la città in cui è nato e con la quale ha un legame speciale.

Niente celebrazioni hollywoodiane dunque, ma un matrimonio intimo, quasi sospeso nel tempo, circondato solo dagli affetti più cari. Una scelta che racconta molto della personalità del campione di Formula1, da sempre elegante e riservato, profondamente legato alle sue radici e a ciò che considera davvero importante.

Eppure, anche un evento così privato non poteva non trasformarsi in una piccola favola moderna, soprattutto quando gli sposi hanno attraversato le strade del Principato a bordo di una Ferrari d’epoca, una 250 Testa Rossa dal fascino senza tempo. Lui alla guida, in abito bianco, lei accanto con il bouquet tra le mani e un sorriso luminoso: un’immagine che in poche ore ha fatto il giro dei social, trasformando un momento personale in una scena degna di un film romantico d’altri tempi.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, in arrivo anche una festa in Italia

La storia tra Charles e Alexandra è iniziata lontano dai riflettori, nel 2023, ed è cresciuta con naturalezza. Lei, professione influencer e gallerista d’arte, è riuscita ad entrare nel mondo della Formula1 con garbo, senza sovrapporsi alla carriera del compagno ma accompagnandolo con presenza discreta e costante. Negli ultimi mesi era diventata una figura familiare nel paddock, osservata con curiosità ma anche con rispetto dai fan, che avevano intuito come quella tra loro fosse una relazione solida, lontana dalle dinamiche effimere spesso associate al jet set sportivo.

La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso autunno in un’atmosfera intima e romantica, con protagonista il loro cagnolino, e aveva già lasciato intuire che il passo successivo sarebbe arrivato presto. Le nozze tra l’altro arrivano in un momento particolarmente delicato per la carriera del pilota monegasco, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Formula1, e sembrano quasi segnare un punto di equilibrio tra la pressione della pista e la serenità personale.

Molto probabilmente dopo il matrimonio civile a Montecarlo ci sarà anche un’altra cerimonia, forse proprio in Italia, in cui la coppia celebrerà il bellissimo traguardo con una grande festa aperta a tutti gli amici.

E mentre i tifosi sperano che questa nuova felicità porti fortuna anche al volante, una cosa è certa: per Charles Leclerc la vittoria più importante, almeno per ora, non si misura in punti o podi, ma nella serenità che solo il vero amore sa dare.