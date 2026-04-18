Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone

Tutto quello che c'è da sapere su Simone Ruzzo, fondatore dei The Jackal e promesso sposo dell'attrice e comica Aurora Leone

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IPA Simone Ruzzo

Dietro il successo dei The Jackal c’è anche lui, spesso lontano dai riflettori più rumorosi ma centrale nella costruzione di uno dei progetti digitali più importanti degli ultimi vent’anni. Simone Ruzzo è uno dei fondatori storici del gruppo napoletano che ha rivoluzionato il linguaggio della comicità italiana sul web, trasformando YouTube in una vera palestra creativa molto prima che diventasse una strada consolidata per lo spettacolo.

Chi è Simone Ruzzo dei The Jackal

Nato nell’aprile del 1988, conosciuto anche all’anagrafe come Simone Russo, Ruzzo è tra i membri originari del collettivo insieme a Ciro Priello, Francesco Ebbasta e Alfredo Felaco.

I The Jackal sono nati ufficialmente a Napoli nel 2005 come società di produzione e, l’anno successivo, hanno aperto il loro canale YouTube, destinato a diventare un punto di riferimento per la comicità digitale italiana.

A differenza di altri volti più televisivi del gruppo, Simone ha sempre mantenuto un profilo più discreto, preferendo spesso il lavoro creativo e organizzativo dietro le quinte.

Ma il suo ruolo è tutt’altro che secondario: è stato tra gli autori della crescita del brand The Jackal e una delle figure chiave nella trasformazione del collettivo da fenomeno web a realtà strutturata tra cinema, serie tv e produzioni televisive.

Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto grazie a Lost in Google, la celebre webserie che ha contribuito a far esplodere il successo del gruppo. Nella serie, Simone interpretava proprio Ruzzo, protagonista di una storia surreale e diventata velocemente cult.

Da lì è iniziato un percorso che ha portato i The Jackal ben oltre il web. Simone Ruzzo ha preso parte come attore e sceneggiatore al film Addio fottuti musi verdi, il debutto cinematografico del collettivo arrivato nel 2017, segnando il passaggio definitivo dal mondo di YouTube alle sale cinematografiche.

Negli anni successivi il gruppo ha consolidato la propria presenza anche in televisione e sulle piattaforme streaming, con produzioni come Generazione 56k e Pesci piccoli-Un’agenzia. Tutti progetti che hanno confermato la capacità dei The Jackal di raccontare il presente con ironia e uno stile riconoscibile.

Simone, oltre alla recitazione, ha continuato a lavorare come autore e produttore, contribuendo a dare identità a un progetto che col tempo è diventata una vera azienda creativa capace di spaziare tra cinema, branded content, televisione e live entertainment.

Nel 2021 ha anche firmato il libro Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone. Così abbiamo aperto un canale YouTube, un racconto che ripercorre la nascita dei The Jackal e il loro percorso, diventando una sorta di manifesto generazionale per chi sogna di trasformare una passione in un lavoro.

La vita privata di Simone Ruzzo e l’amore con Aurora Leone

Simone Ruzzo è sempre stato molto riservato sul fronte privato ma ha fatto uno strappo alla regola per annunciare sui social il suo matrimonio. E non con una persona qualsiasi bensì con Aurora Leone, altra componente dei The Jackal.

Una storia d’amore tenuta al riparo da occhi indiscreti e che ha inevitabilmente emozionato i fan. La coppia – che convolerà a nozze nell’estate 2026 – rappresenta oggi uno dei legami più apprezzati nel panorama dello spettacolo italiano proprio per questa naturalezza: niente eccessi, nessuna costruzione artificiale, ma una relazione vissuta con semplicità e autenticità.