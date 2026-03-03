Stasera a letto tardi, anticipazioni del 3 marzo: i The Jackal accolgono Carlo Conti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA I The Jackal conducono "Stasera a letto tardi"

I The Jackal conquistano la prima serata e lo fanno a modo loro. Il collettivo comico debutta al timone di Stasera a letto tardi, lo show che mette al centro i bambini trasformandoli nei veri protagonisti tra scherzi imprevedibili, interviste fuori copione e momenti di pura ironia.

Stasera, martedì 3 marzo, si accendono ufficialmente le luci sul debutto: una serata che promette risate e leggerezza tra i siparietti di Aurora, Fru e il resto della squadra e una parata di ospiti speciali. Tra i nomi più attesi, anche Carlo Conti, pronto a mettersi in gioco dopo l’impresa di Sanremo 2026.

“Stasera a letto tardi”, le anticipazioni del 3 marzo

Per la prima volta Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru condividono la conduzione di uno show tutto loro in prima serata. Martedì 3 marzo parte Stasera a letto tardi: accanto a loro c’è un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni, selezionati per quella qualità rarissima che non si può insegnare: la spontaneità.

Un programma che promette un mix calibrato di momenti in studio e candid camera che ribalta i ruoli. I piccoli protagonisti, ignari delle telecamere nascoste, si trovano dentro situazioni costruite ad arte dai The Jackal: scherzi, storie surreali, mini-avventure dai risvolti imprevedibili. Un terreno di gioco dove adulti e bambini si osservano, si sfidano e, inevitabilmente, si smascherano.

Non mancano, poi, alcune“missioni”: prove assegnate ai giovani ospiti che, se superate, permettono di conquistare l’ambitissimo Patentino da adulto.

E poi c’è uno dei momenti più curiosi del programma: Le leggi dei bambini. In una sorta di parlamento in miniatura, i piccoli partecipanti propongono e votano le loro personali leggi ideali, fino a costruire un vero e proprio decalogo.

Gli ospiti della serata

Ma il programma non ha in serbo solo sketch e missioni: al centro della serata ci sono anche le interviste agli ospiti in studio, chiamati a mettersi in gioco davanti alle domande più imprevedibili di tutte: quelle dei bambini. Niente copione, nessun filtro, curiosità allo stato puro.

Ad aprire le danze è Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026: difficile immaginare quali retroscena (o quali confessioni) gli verranno strappati dai piccoli intervistatori.

Spazio poi allo sport con Mattia Furlani, talento del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024. Un’occasione perfetta per scoprire cosa significa inseguire i propri sogni spiegandolo a chi sogna senza limiti ogni giorno.

E infine il volto della fiction: Matilde Gioli, tra le protagoniste di Doc – Nelle tue mani, una delle serie più amate degli ultimi anni. Anche lei pronta a rispondere a domande che, con tutta probabilità, non le sono mai state fatte prima.

I protagonisti, in ogni caso, restano i bambini. Tra i piccoli che conosceremo nel corso delle puntate ci sono Rocco, 7 anni, mattatore con la passione per matematica e kung fu; Hong Yi, 9 anni dalla provincia di Bologna, leader naturale, empatico e spigliato; Tommaso, 4 anni, il più piccolo, caschetto biondo e presenza scenica; Viola, 4 anni dalla provincia di Savona, fan di accessori colorati, fiori viola e unicorni.

E ancora: Cecilia, 7 anni dalla provincia di Lecce, creativa e già amante dello shopping; Diego, 7 anni da Olbia, innamorato del mare e dei The Jackal; Lucrezia, 9 anni, romana, artista in erba tra pianoforte, danza e teatro; Megan, 5 anni, di Roma, curiosissima e aspirante attrice; Christian, 7 anni dalla provincia di Roma, vulcano affettuoso; Martina, 5 anni, di Taranto, appassionata di animali (dinosauri compresi) e tennis; Rayan, 6 anni dalla provincia di Parma, dolce e sveglio, con un debole per il suo criceto e perfino per le lumache.

“Stasera a letto tardi”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la prima puntata di Stasera a letto tardi è programmato per stasera, martedì 3 marzo, in prima serata su Rai2. Il pubblico può godersi gli scherzi e i siparietti dei bambini, insieme ai The Jackal, a partire dalle 21.20.