Quando c’è Dua Lipa, lo streetwear si fa feroce. La popstar accende i box con un top leopardato giallo fluo, cropped quanto basta per mostrare gli addominali più invidiati del pop, abbinato a jeans neri oversize e risvoltati. Completa il look con una giacca bomber essenziale, sneakers Puma da vera pilota urbana e orecchini a cerchio maxi. Sguardo felino e stile graffiante: non servono lustrini per essere la più cool sulla griglia di partenza.