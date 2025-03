Ballo della Rosa 2025, Charlene elegante in pizzo verde, Carolina splendida in bianco

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco al Ballo della Rosa 2025

Un ballo glamour, il più atteso della stagione: stiamo parlando ovviamente del Ballo della Rosa, quest’anno giunto alla sua cinquantanovesima edizione, a tema The Sunset Ball. Rose, fiori esotici, ritmi caraibici, questi gli ingredienti dell’edizione 2025, affidata al direttore artistico Christian Louboutin. La Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo è stata trasformata in una foresta lussureggiante dei Caraibi: a fare gli onori di casa ovviamente Carolina di Monaco e Charlene, tra le più eleganti della serata.

Il Ballo della Rosa 2025, Charlene in pizzo verde e Carolina in bianco come Grace Kelly

Il tema scelto quest’anno per il Ballo della Rosa è “Sunset Ball” nei Caraibi: la Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo è stata trasformata in una foresta in una foresta tropicale tapezzata di rose – come vuole la tradizione – e fiori esotici. A ideare la scenografia della serata Christian Louboutin, che ha fatto fare agli invitati un viaggio tra palme e ritmi coinvolgenti.

Ovviamente è stata l’occasione per gli invitati di sfoggiare i loro look più belli: in prima linea c’erano la Principessa Charlene, Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, insieme alla Principessa Alexandra di Hannover in splendidi abiti haute couture.

La moglie di Alberto di Monaco ha scelto un capo particolarissimo, un abito nero ricoperto da un pizzo verde smeraldo fedele al dress code dell’anno. Poi c’era Charlotte, in un elegantissimo vestito nero con corpetto decorato da applicazioni scintillanti e gonna ampia, mentre Beatrice Borromeo ha optato per un look total red, con un abito rosso con scollo a v e maniche in chiffon.

Fonte: Getty Images

Il look più appariscente era quello di Alexandra di Hannover, che ha scelto un abito rosa con gonna vaporosa e maniche scivolate. La più elegante però era Carolina di Monaco, splendida in bianco: la Principessa ha scelto un abito dal taglio semplice, con dettagli dorati. Decisamente la più bella e chic della serata.

Fonte: Getty Images

I dettagli del Ballo della Rosa 2025

L’appuntamento era all’ora dell’aperitivo nel salone d’ingresso dell’Hotel de Paris, a pochi metri dal celebre Casino di Monte Carlo. Gli ospiti sono stati accolti in un caffè da spiaggia chiamato Monaco Sunset Bar, tra un mix di palme, foresta tropicale, pesci coloratissimi, fiori esotici.

Gli ultimi a entrare sono stati come da protocollo i membri della Famiglia Reale: a fare gli onori di casa, la madrina, la Principessa Carolina di Monaco che ha fatto il suo ingresso con il direttore artistico della serata Christian Louboutin. Poi sono entrate braccetto le cognate Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, senza il marito Pierre Casiraghi, impegnato dall’altra parte dell’oceano con la Admiral’s Cup. E poi le coppie, Andrea Casiraghi con la moglie Tatiana Santo Domingo e la più giovane dei figli di Carolina, Alexandra di Hannover con il fidanzato Ben Sylvester Strautmann.

A rendere speciale la serata – e a darle quel tocco perfettamente caraibico – gli artisti in scena, più di 60: grande protagonista Blanca Li, ballerina, coreografa, attrice e regista andalusa, poi la Ebony Steel Band, gruppo musicale britannico iconico nato nel 1969, che si è esbito sul palco, e Kozéika Panam, un collettivo di Guadalupa al 100% femminile che ha coinvolto gli ospiti con le sue melodie trascinanti.

Poi la band Ethnick’97 e la dj parigina di origini guadalupensi Carla Genus, ma il clou della serata è arrivato con l’esibizione degli Earth, Wind and Fire Experience by AI McKay, quando Charlotte Casiraghi con mamma Carolina e la sorella Alexandra si sono scatenate in pista.