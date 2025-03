Carolina di Monaco, i dettagli del Ballo della Rosa 2025. Charlene grande esclusa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

È tutto pronto per il Ballo della Rosa 2025. Come sempre a organizzarlo è Carolina di Monaco che ha ereditato questo incarico dalla madre Grace Kelly, escludendo così di fatto l’attuale Principessa di Monaco, ossia sua cognata Charlene.

Carolina di Monaco, il tema del Ballo della Rosa 2025

Il Ballo della Rosa quest’anno si terrà sabato 29 marzo nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo. Dunque, mancano davvero pochi giorni a quello che è considerato l’evento più glamour dell’anno e non solo nel Principato. Tutto è già stato definito da Carolina di Monaco, mancano solo da sistemare gli ultimissimi dettagli.

Come sempre, è stato scelto un tema portante per la serata. Se l’anno scorso è stata la disco, quest’anno si è scelto “Il ballo al tramonto“. L’allestimento della Salle des Etoiles è stato affidato allo stilista Christian Louboutin, come per il 2024. Un tempo quest’incarico era affidato a Karl Lagerfeld, il compianto direttore di creativo di Chanel e amico personale di Carolina e di sua figlia Charlotte Casiraghi.

Louboutin ha deciso di ambientare il Ballo della Rosa in una lussureggiante foresta caraibica con tanto di bar in spiaggia dove gli ospiti possono sorseggiare i loro drink a piedi nudi, godendosi il tramonto.

A fare da colonna sonora ci saranno musiche caraibiche e reggaeton. Saranno presenti molti artisti che allieteranno la serata. Tra questi la ballerina e coreografa, Blanca Li, il gruppo britannico Ebony Steel Band, le Guadalupa Kozéika Panam, il gruppo Ethnick’97 e la DJ parigina di origine guadalupana Carla Genus.

La serata, orchestrata da Stéphane Bern, conduttore e artista francese, molto vicino alla Rocca, prevede anche l’esibizione degli Earth, Wind and Fire Experience, ideata da Al McKay.

Carolina di Monaco, una serata da 1800 euro a persona

Chi vuole partecipare al Ballo della Rosa, deve sborsare 1800 euro a persona e deve rispettare un rigido dress code che prevede l’abito lungo per le signore e la cravatta per i signori. Ma questi soldi sono spesi bene, perché andranno in beneficenza.

Infatti, il ricavo della serata è devoluto alla Fondazione Princesse Grace che si occupa di sostenere le persone in difficoltà. Durante il gala ci sarà una tombolata e verranno messi all’asta delle opere d’arte.

Carolina di Monaco esclude Charlene

L’organizzazione del Ballo della Rosa è esclusivo appannaggio di Carolina di Monaco che ha ereditato dalla madre, Grace Kelly, questo ruolo. Infatti, questa serata danzante fu istituita dalla Principessa Grace nel 1954 per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Charlene di Monaco, moglie di Alberto, è totalmente esclusa dall’allestimento del gala e spesso non ha nemmeno partecipato alla serata. Questo perché lei e Carolina non vanno molto d’accordo. Sono due donne diverse e Charlene non è mai stata completamente capita dalla cognata.

Lo scorso anno però era presente e ha posato per le foto ufficiali con il resto della famiglia Grimaldi, senza battere ciglio.

Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa in Chanel

Il Ballo della Rosa è l’occasione per sfoggiare gli abiti da sera più belli. Sicuramente Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina, si presenterà con uno spettacolare look di Chanel, di cui è brand ambassador, così come Beatrice Borromeo, figlia di Pierre Casiraghi, vestirà Dior.

Invece, non è per niente scontato l’outfit di Alexandra di Hannover che una volta ha affascinato tutti in Giambattista Valli.